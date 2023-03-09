Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон извинился перед "Ливерпулем" за то, что поспешил вычеркнуть "красных" из числа претендентов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После того, как "Ньюкасл" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2 в прошлом месяце, Уилсон в подкасте The Footballer's Football, который он ведет вместе с Мичейлом Антонио из "Вест Хэма", отказался признать команду Юргена Клоппа претендентом на место в топ-4.



Однако победа "Ливерпуля" 7:0 над "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд заставила Каллума изменить свое мнение.



"Я сказал, что "Ливерпуль" не вернулся, и я извиняюсь за это. Они вернулись и сделали это громко! Что бы я ни сказал в данную минуту, вселенная показывает наоборот", — сообщил Уилсон в свежем выпуске своего подкаста.