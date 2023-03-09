Данни Роуз раскритиковал "Тоттенхэм"

Бывший защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз подверг критике "шпор" после вылета из Лиги Чемпионов.

Сыграв 0:0 с "Миланом" накануне вечером, "Тоттенхэм" завершил выступление в Лиге Чемпионов и в остатке сезона будет сражаться лишь за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Роуз считает, что ответственность за это должен разделить президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви, который в свое время оштрафовал его за негативную оценку трансферной политики "шпор".



"Говорят, у них лучший стадион... У тебя может быть лучший дом, но это не имеет никакого значения, если мебель внутри оставляет желать лучшего".



"Что касается руководства... Я до сих пор посещаю тренировочную базу "Тоттенхэма", поэтому я должен осторожно выбирать слова, но я думаю, каждый должен нести ответственность".



"Недавно я от кого-то услышал, что "Тоттенхэм" совершил неважные приобретения, и это странно, потому что я сказал нечто подобное шесть лет назад, за что был оштрафован на две недельных зарплаты. Вот ведь как".



"Каждый должен нести ответственность, и я думаю, будет интересно посмотреть, как они проведут остаток сезона", — сообщил Роуз Sky Sports.