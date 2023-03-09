Кейн: "Тоттенхэм" должен выигрывать трофеи"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его клуб должен выигрывать трофеи и не может довольствоваться попаданием в топ-4 Премьер-Лиги.

За последнюю неделю "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии и Лиги Чемпионов, и у "шпор" не осталось другой цели на концовку сезона кроме борьбы за попадание в топ-4.



Но даже если "Тоттенхэму" удастся финишировать в зоне Лиги Чемпионов, Кейн не сможет назвать этот сезон успешным.



"Нет, я не думаю, что попадания топ-4 будет достаточно. Учитывая то, где мы находимся как клуб, мы должны выигрывать трофеи. Это всегда является нашей целью".



"То, что попадание в топ-4 осталось нашей единственной целью, является следствием того, что мы играем не так хорошо, как хотим играть. Это все, за что мы можем теперь побороться, так что это будет нашей целью, которую, как я надеюсь, мы достигнем в остатке сезона".



"Но, бесспорно, этого недостаточно для нашего клуба. Только попасть в топ-4 — это недостаточно хорошо для любого в этом клубе, особенно для фанатов. Они имеют право высказывать свое мнение".



"Последняя неделя выдалась особенно плохой для нас. До матча против "Шеффилд Юнайтед" (в Кубке Англии) наш сезон мог выглядеть очень по-другому", — цитирует Кейна The Independent.