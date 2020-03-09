Кэррик может заменить Мойеса в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" рассматривает Майкла Кэррика из "Мидлсбро" в качестве замены для своего главного тренера Дэвида Мойеса.

Пока что совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан сохраняет доверие к Мойесу, однако положение шотландского специалиста выглядит шатким.



"Молотобойцы" выиграли только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся в одном очке над зоной вылета.



Если "Вест Хэм" все же решится избавиться от Мойеса, занять его место может легенда "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик, который с большим успехом трудится в "Мидлсбро" из Чемпионшипа, сообщает The Times.



41-летний Кэррик тренирует "Мидлсбро" с октября, когда "речники" занимали 21-е место в Чемпионшипе. За считанные месяцы подопечные Майкла поднялись на третью строчку, выиграв 14 из 20 матчей во всех соревнованиях.



Добавим, сам Кэррик является продуктом академии "Вест Хэма". Именно у "молотобойцев" Майкл сделал свои первые шаги в качестве профессионального футболиста.