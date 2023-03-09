Каррагер: "МЮ — единственное место, куда может уйти Кейн"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что нападающий Харри Кейн может уйти из "Тоттенхэма" только в один клуб.

Накануне вечером "Тоттенхэм" сыграл без голов с "Миланом", не сумев преодолеть стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, "шпоры" практически продлили свою бестрофейную серию еще на один сезон.



Каррагер считает, сейчас 29-летний Кейн находится на развилке, однако выбор Харри сводится лишь к тому, чтобы остаться в "Тоттенхэме" или перейти в "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" — это единственное место, куда он реально может уйти, и по объективным причинам я не хочу видеть его в "Манчестер Юнайтед".



"Как вы знаете, "Ливерпуль" едва приобрел Дарвина Нуньеса, у "Манчестер Сити" есть Эрлинг Холанд, а в "Арсенал" он перейти не может".



"Я не думаю, что слишком много клубов охотятся за ним прямо сейчас, но очевидно, что прямо сейчас сложилась довольно негативная ситуация для него, и будет интересно посмотреть, что случится дальше. Думаю, в остатке сезона вокруг этого клуба будет реальный негатив", — сообщил Каррагер CBS.