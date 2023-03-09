Артета: "Постараемся не спешить с его возвращением Жезуса"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не будет спешить с возвращением нападающего Габриэля Жезуса на футбольное поле.
Накануне Жезус провел свою первую тренировку в общей группе после перенесенной в декабре операции на колене.
Однако Артета отказался подтвердить, поехал ли Жезус с командой на матч Лиги Европы против "Спортинга", лишь сообщив, что Габриэлю нужно время.
"Мы постараемся не спешить с его возвращением. Мы постараемся честно оценить, в чем он нуждается, когда ему будет комфортно. Он придаст команде столь необходимый импульс на предстоящие недели".
"Все идет хорошо, но ему нужно время, чтобы обрести уверенность и улучшить свое физическое состояние. Ему нужно очистить разум, и когда он сделает это, мы бросим его в бой", — цитирует Артету Sky Sports.
09.03.2023 13:00
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