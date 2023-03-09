Ришарлисон назвал "дерьмовым" свой сезон

Нападающий Ришарлисон назвал "дерьмовым" свой дебютный сезон за "Тоттенхэм".

Прошлым летом "Тоттенхэм" купил Ришарлисона у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов, однако бразилец по-прежнему не имеет места в стартовом составе "шпор".



Накануне против "Милана" Ришарлисон был вынужден довольствоваться только выходом на замену. 25-летний бразилец возмущен, как с ним обращается главный тренер Антонио Конте.



"Я не понимаю... Я хорошо играл, мы победили "Челси" и "Вест Хэм", и затем я внезапно оказался на скамейке. Я сыграл пять минут против "Вулверхэмптона", а когда спросил причину, никто не объяснил мне".



"Во вторник они попросили пройти меня фитнес-тест в тренажерном зале и сказали, что в среду я выйду в стартовом составе, если все в порядке. Но я снова оказался на скамейке. Я не понимаю этих вещей. Мне снова ничего не объяснили. Посмотрим, что он (Конте) скажет нам в четверг, но я не глупец, я профессионал, который упорно трудится, и я хочу играть".



"Я получаю недостаточно минут, и этот сезон — простите мой язык — является дерьмовым. Я провожу недостаточно минут, я был немного травмирован, но когда я на поле, я выкладываюсь без остатка. Я хорошо провел два матча, особенно против "Челси", поэтому я думал, что сыграю сегодня вечером, но я не могу плакаться по этому поводу сейчас", — сообщил Ришарлисон TNT Sports Brazil.