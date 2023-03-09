Галлас раскритиковал "Челси" за покупку Кукурельи и Мудрика

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас раскритиковал "синих" за покупку Марка Кукурельи и Михаила Мудрика.

Кукурелья до сих пор толком не освоился в "Челси" и не имеет твердого места в стартовом составе после своего перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов прошлым летом.



А Мудрик, купленный у "Шахтера" за 89 млн. фунтов в январе, и вовсе не играет за "Челси" с 26 февраля. Два этих трансфера многое говорят Галласу о стратегии "Челси" — или, вернее, отсутствии оной.



"Почему это Мудрик не выходит в старте?! Возможно, парень не готов. Или схема не подходит ему, и он хочет играть на другой позиции. Я не знаю".



"Поэтому, как я уже говорил, некоторые владельцы тратят деньги только потому, что у них есть эти деньги. Они даже не знают, подходят ли игроки для их команды. В данный момент я не знаю, что происходит с Мудриком".



"То же самое с Кукурельей. Я не имею ничего против Кукурельи, я не знаком с ним, но я уважаю его. Это даже не вина игроков, это на "Челси".



"Если ты тратишь так много денег на определенного игрока и приглашаешь его в один из крупнейших клубов Премьер-Лиги, обычно такие игроки выступают за свои сборные. Но Кукурелья даже не вызывается в сборную Испании! Возможно, "Челси" — это чересчур для него. Возможно, у него нет мастерства, чтобы быть там".



"Поэтому, как мне кажется, проблема в клубе, а не в игроках. Ты должен покупать игроков, которые готовы выступать за крупнейших клубы и которые обладают соответствующим мастерством. Тогда они смогут выдержать это давление. "Челси" купил слишком много игроков, и насчет столь многих игроков я не понимаю, что они там делают, они не готовы", — цитирует Галласа Goal.