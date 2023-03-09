Галлас раскритиковал "Челси" за покупку Кукурельи и Мудрика
Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас раскритиковал "синих" за покупку Марка Кукурельи и Михаила Мудрика.
Кукурелья до сих пор толком не освоился в "Челси" и не имеет твердого места в стартовом составе после своего перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов прошлым летом.
А Мудрик, купленный у "Шахтера" за 89 млн. фунтов в январе, и вовсе не играет за "Челси" с 26 февраля. Два этих трансфера многое говорят Галласу о стратегии "Челси" — или, вернее, отсутствии оной.
"Почему это Мудрик не выходит в старте?! Возможно, парень не готов. Или схема не подходит ему, и он хочет играть на другой позиции. Я не знаю".
"Поэтому, как я уже говорил, некоторые владельцы тратят деньги только потому, что у них есть эти деньги. Они даже не знают, подходят ли игроки для их команды. В данный момент я не знаю, что происходит с Мудриком".
"То же самое с Кукурельей. Я не имею ничего против Кукурельи, я не знаком с ним, но я уважаю его. Это даже не вина игроков, это на "Челси".
"Если ты тратишь так много денег на определенного игрока и приглашаешь его в один из крупнейших клубов Премьер-Лиги, обычно такие игроки выступают за свои сборные. Но Кукурелья даже не вызывается в сборную Испании! Возможно, "Челси" — это чересчур для него. Возможно, у него нет мастерства, чтобы быть там".
"Поэтому, как мне кажется, проблема в клубе, а не в игроках. Ты должен покупать игроков, которые готовы выступать за крупнейших клубы и которые обладают соответствующим мастерством. Тогда они смогут выдержать это давление. "Челси" купил слишком много игроков, и насчет столь многих игроков я не понимаю, что они там делают, они не готовы", — цитирует Галласа Goal.
09.03.2023 11:00
Просмотров: 1239
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
болелы Челси настолько отбитые, что им этого мало ахахахаха
они хотят еще Неймаров, Беллингемов
тупицы)
(ответить)
насчет "крупнейшего клуба премьер лиги" он че то перегнул...
(ответить)
изюм прав полностью, не клуб а лахач, сборище тупоголовых идиотов, не более
(ответить)
"Челси" купил слишком много игроков, и насчет столь многих игроков я не понимаю, что они там делают, они не готовы" Прав, абсолютно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий