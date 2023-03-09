"Ливерпуль" составил шорт-лист из девяти целей

"Ливерпуль" составил шорт-лист из девяти игроков в преддверии летнего трансферного окна.

Этот сезон складывается очень непросто для "Ливерпуля", и ожидается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп значительно обновит облик своей команды грядущим летом.



Наиболее проблемной зоной в "Ливерпуле" выглядит центр поля, куда Клопп намерен совершить минимум два приобретения.



По информации Sky Germany, в шорт-листе Клоппа находятся такие полузащитники, как Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Эдсон Альварес из "Аякса", Исмаэль Беннасер из "Милана", Рубен Диаш из "Вулверхэмптона", Юри Тилеманс из "Лестера" и Николо Барелла из "Интера".



Также Клопп собирается уделить внимание центру обороны, потому что Жоэль Матип может покинуть "Ливерпуль" в конце сезона, а игра Джо Гомеса регулярно вызывает нарекания. Даже Виргил Ван Дейк больше не выглядит эталоном надежности.



Йошко Гвардиол из "РБ Лейпциг", Эван Ндика из "Айнтрахта" и Юрриен Тимбер из "Аякса" являются теми центральными защитниками, которые интересуют "красных".