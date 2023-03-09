Артета отреагировал на слухи о том, что его позовут в "Реал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слухи о том, что "Реал" рассматривает его в качестве замены для Карло Анчелотти.

В данный момент "Реал" уступает девять очков лидирующей в Ла Лиге "Барселоне". Согласно слухам, Королевский клуб собирается уволить Анчелотти, если тот не совершит чудо в испанском первенстве и не выиграет Лигу Чемпионов в остатке сезона.



Также таблоиды сообщали, что в случае расставания с Анчелотти "Реал" может позвать Артету, однако 40-летний испанец дал ясно понять, что не готов бросить "Арсенал".



"Тренеры или игроки не могут контролировать такого рода вещи, которые появляются в прессе. Но могу сказать, что я полностью сосредоточен на том, что делаю здесь. Я крайне горжусь и благодарен за то, что делаю в этом футбольном клубе. Вот и все", — цитирует Артету Daily Express.