Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои первые встречи в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СПОРТИНГ — АРСЕНАЛ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" на время отвлечется от борьбы за титул Премьер-Лиги, чтобы сразиться со "Спортингом", который прибыл в этот турнир из Лиги Чемпионов.



К слову, в Лиге Чемпионов "Спортинг" был в одной группе с "Тоттенхэмом", набрав четыре очка против соседей "канониров" по Северному Лондону.



- Это будет пятая встреча "Арсенала" и "Спортинга". "Канониры" не проиграли ни одной из первых четырех.



- "Арсенал" ни разу не уступил в шести последних матчах против португальских команд в Лиге Европы (3 победы, 3 ничьи), а в сезоне 2020/21 выбил "Бенфику" (4:3 по сумме двух матчей) со стадии 1/16 финала.



- В шести последних противостояниях с английскими командами в плей-офф Кубка УЕФА / Лиги Европы "Спортинг" неизменно брал верх.



- "Арсенал" пропускал лишь в одном из пяти последних матчей в Лиге Европы. Правда, все пять последних пропущенных "канонирами" голов в этом соревновании случились на выезде.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался подтвердить, поехал ли Габриэль Жезус с командой в Лиссабон, однако в среду бразильский нападающий занимался в общей группе. Мохамед Эльнени, Леандро Троссард и Эдди Нкетиа травмированы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ БЕТИС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" унизительно проиграл в гостях у "Ливерпуля" со счетом 7:0, и теперь от команды Эрика Тен Хага ожидают реакции на этот результат.



Наставник "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини имеет свои счеты с "Юнайтед", потому что в свое время тренировал "Манчестер Сити", с которым даже побеждал на "Олд Траффорд" со счетом 0:3 в 2014 году.



- Прежде "Юнайтед" никогда не встречался с "Реал Бетис", который станет 12-й испанской командой, сыгравшей против "красных дьяволов" в еврокубках.



- "Реал Бетис" проиграл четыре из шести последних матчей против английских команд в еврокубках (1 победа, 1 ничья), но самый последний из них случился еще в ноябре 2005 — 0:0 против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.



- В восьми последних противостояниях в плей-офф еврокубков "Юнайтед" ни разу не проигрывал первый матч (4 победы, 4 ничьи).



- "Реал Бетис" выиграл только один из семи последних матчей в плей-офф Лиги Европы (3 ничьи, 3 поражения) — 3:2 против "Зенита" в феврале 2022.



- Наставник "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини четырежды противостоял "Манчестер Юнайтед" в еврокубках, и все четыре матча закончились со счетом 0:0.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен Марселя Забитцера и Антони Мартиаля, а также давно отсутствующих Кристиана Эриксена и Донни Ван де Бека.