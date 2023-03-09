Беллингем выберет клуб после международного перерыва

Полузащитник дортмундской "Боруссией" Джуд Беллингем примет решение насчет своего будущего после ближайшего международного перерыва.

19-летний Беллингем является одной из самых лакомых целей для ведущих клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал", и ожидается, что этот сезон станет для Джуда последним в Дортмунде.



Определиться со своим следующим клубом юному футболисту помогает его отец Марк, бывший сержант полиции. Только в минувший вторник Беллингем-старший провел встречу в Лондоне с представителями "Реала", пользуясь выездом "Боруссии" к "Челси" в рамках Лиги Чемпионов.



По информации talkSPORT, Джуд окончательно сделает свой выбор после того, как съездит в сборную Англии позже в марте. При этом не исключено, что полузащитник еще подпишет новый контракт с "Боруссией", получив повышенную зарплату и пункт об отступных.



Если Беллингем все-таки уйдет, "Боруссия" постарается выручить за свою звезду свыше 107 миллионов фунтов, за которые Энцо Фернандес перебрался в "Челси" из "Бенфики" в январе, установив новый рекорд Премьер-Лиги.