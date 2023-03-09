Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался насчет своего будущего после вылета из Лиги Чемпионов.

Ничья 0:0 против "Милана" в среду вечером ознаменовала вылет "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов. В остатке сезона "шпоры" лишь могут побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, что стало бы повторением из достижения в прошлой кампании.



Контракт Конте по-прежнему истекает в конце этого сезона, и сперва Антонио намерен его доработать, прежде чем определится со своим будущим.



"У меня есть контракт с "Тоттенхэмом". Я уважаю свой контракт. В конце сезона мы вместе с клубом оценим положение вещей наиболее спокойным образом".



"Давайте посмотрим, как закончится сезон. Возможно, они избавятся от меня раньше. "Тоттенхэм" очень хорошо знает мои мысли, и в конце сезона мы встретимся и примем решение".



"Я не могу сказать ничего плохого насчет самоотдачи игроков. Они старались изо всех сил от начала и до конца. Если и можно увидеть позитив, то он в том, что мы сделали шаг вперед, но этого недостаточно, если мы хотим сражаться за большие цели".



"Мне не нравится проигрывать, но такое может случиться, особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне мы выступали в Лиге Конференций, а два года назад — в Лиге Европы".



"Мне жаль фанатов, но мы не можем надеяться на чудо и на то, что однажды трофей просто приедет на тренировочную базу. Мы должны работать в этом направлении и быть терпеливыми", — цитирует Конте BBC.