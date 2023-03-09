"Тоттенхэм" не забил "Милану" и вылетел из Лиги Чемпионов

Сыграв без голов с "Миланом", "Тоттенхэм" не смог преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов и практически оформил очередной бестрофейный сезон.

Относительно субботнего поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Эмерсон Роял появился вместо Педро Порро.



В начале матча команды были предельно осторожны и играли без ворот. Удар Рояла был заблокирован защитником, на что "Милан" ответил неточным выстрелом Жуниора Мессиаса.



Первый и единственный для первого тайма по-настоящему опасный момент случился на 35-й минуте, когда голкипер гостей Майк Меньян ногами отразил мяч после удара Харри Кейна с рикошетом.



На 51-й минуте уже "Милан" мог открыть счет, однако Фрэйзер Форстер парировал удар Браима Диаса практически в упор.



Счет подгонял "Тоттенхэм" вперед. "Шпоры" принялись оказывать давление и наносить удары, но при этом сильно рисковали, и "россонери" имели ряд возможностей наказать увлекшегося атаками соперника.



Положение хозяев резко усугубилось на 78-й минуте, когда Кристиан Ромеро схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол у боковой линии поля и оставил свою команду в меньшинстве.



Вдесятером "Тоттенхэму" было очень тяжело, однако один шанс "шпоры" все же имели. Кейн пробивал головой после подачи со штрафного, но Меньян вытащил мяч из угла ворот. Тут же "Милан" ответил ударом Дивока Ориги в штангу. В итоге счет так и не был открыт.



"Тоттенхэм" подверг "Милан" определенному давлению, но дожать не смог, а удаление Ромеро случилось в самый неподходящий момент.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Милан" (Италия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1



"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Лангле, Дэвис, Роял (Ришарлисон 70), Хейбьерг, Скипп, Перишич (Порро 53), Кулусевски (Санчес 83), Кейн, Сон.



"Милан": Меньян, Тиав, Томори, Калулу, Эрнандес, Мессиас (Салемакерс 56), Крунич, Тонали, Диас (Беннасер 81), Жиру (Ориги 81), Леау (Ребич 89).



Предупреждения: Ромеро, Лангле, Скипп — Тиав.



Удаление: Ромеро 78.