"Тоттенхэм" не забил "Милану" и вылетел из Лиги Чемпионов

Харри Кейн Сыграв без голов с "Миланом", "Тоттенхэм" не смог преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов и практически оформил очередной бестрофейный сезон.

Относительно субботнего поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Эмерсон Роял появился вместо Педро Порро.

В начале матча команды были предельно осторожны и играли без ворот. Удар Рояла был заблокирован защитником, на что "Милан" ответил неточным выстрелом Жуниора Мессиаса.

Первый и единственный для первого тайма по-настоящему опасный момент случился на 35-й минуте, когда голкипер гостей Майк Меньян ногами отразил мяч после удара Харри Кейна с рикошетом.

На 51-й минуте уже "Милан" мог открыть счет, однако Фрэйзер Форстер парировал удар Браима Диаса практически в упор.

Счет подгонял "Тоттенхэм" вперед. "Шпоры" принялись оказывать давление и наносить удары, но при этом сильно рисковали, и "россонери" имели ряд возможностей наказать увлекшегося атаками соперника.

Положение хозяев резко усугубилось на 78-й минуте, когда Кристиан Ромеро схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол у боковой линии поля и оставил свою команду в меньшинстве.

Вдесятером "Тоттенхэму" было очень тяжело, однако один шанс "шпоры" все же имели. Кейн пробивал головой после подачи со штрафного, но Меньян вытащил мяч из угла ворот. Тут же "Милан" ответил ударом Дивока Ориги в штангу. В итоге счет так и не был открыт.

"Тоттенхэм" подверг "Милан" определенному давлению, но дожать не смог, а удаление Ромеро случилось в самый неподходящий момент.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Милан" (Италия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1

"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Лангле, Дэвис, Роял (Ришарлисон 70), Хейбьерг, Скипп, Перишич (Порро 53), Кулусевски (Санчес 83), Кейн, Сон.

"Милан": Меньян, Тиав, Томори, Калулу, Эрнандес, Мессиас (Салемакерс 56), Крунич, Тонали, Диас (Беннасер 81), Жиру (Ориги 81), Леау (Ребич 89).

Предупреждения: Ромеро, Лангле, Скипп — Тиав.

Удаление: Ромеро 78.


Метки Лига Чемпионов, Милан, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2023 01:10

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 09.03.2023 02:38 # slash-lfc
    Пидорастерка оценивает силу клуба по стоимости состава на трансфермаркте, где Кукурелья стоит 55 млн, Стерлинг и Хавертц по 70 млн и Бройя 30 ахахахахахах. Кому эти бичи за такие цены кроме синей залупы нужны )) 6ля наитупейшее существо этот Житомирский имбецил

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  2. iskander8sg 09.03.2023 02:13 # iskander8sg
    Канарейка верит президенту Украины, а не своей еблоруссии. Пхахах.
    Кто бы сомневался, что опущенным лишь с открытым ртом выпрашивать каплю спермы у Великих Украинцев.

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  3. hachidlo 09.03.2023 02:00 # hachidlo
    Имхо, Пепу стоит подсобраться, ибо в этом розыгрыше лч у его команды отличные шансы, по идее, должны быть.

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  4. v-0987654321 09.03.2023 02:00 # v-0987654321
    Внимание! Обнаружен саловирус! Впервые зафиксирован на Украине в 2014 году, затем, после открытия границ в 2022 году начал активно распространяться, в основном, в Европе, США, Грузии, Австралии, Казахстане. Передаётся исключительно после контакта с непосредственными переносчиками инфекции: хохлы и соевые. Используйте российскую вакцину Спутник-V, спасите свою страну от паразитов-переносчиков



    Сечёте? ;)

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  5. iskander8sg 09.03.2023 01:59 # iskander8sg
    Как только наш маленький мамкин сыночек канарека, в обоссанных штанишках с плакатиком, поверил, что он и его народ не сборище ссыкунов опущенных, и могут пустить два дрона, как главный белорус и лидер обломал его и пустил струю в лицо..)
    думаю суецидальные мысли уж взяли под контроль писдабола.

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  6. v-0987654321 09.03.2023 01:53 # v-0987654321
    Всё грузины , вы теперь хохлы :ddd

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  7. iskander8sg 09.03.2023 01:50 # iskander8sg
    https://youtu.be/BHNwrrStUac
    канарейка пиздабол опущенный))

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  8. v-0987654321 09.03.2023 01:49 # v-0987654321
    Писец грузинский флаг обассали , пожелтел

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  9. v-0987654321 09.03.2023 01:46 # v-0987654321
    Новая страна будет Укрузия)

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  10. pogrebderevo 09.03.2023 01:45 # pogrebderevo
    Конте разваливает команду, Леви нужно гнать итальянца прямо сейчас , и приглашать Тухеля или же Почетино. С таким составом проиграть такому Милану это надо умудриться.

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  11. v-0987654321 09.03.2023 01:45 # v-0987654321
    Укус зомби, желтеют а потом синеют....

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  12. narcot 09.03.2023 01:40 # narcot
    Наконец-то это недоразумение лондонское вылетело

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  13. true-manc 09.03.2023 01:37 # true-manc
    горите от мощи Тоттенхэма???

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  14. v-0987654321 09.03.2023 01:34 # v-0987654321
    Муж в Тверь - жена в дверь?

    Остер сучка наркота,без него там ванючим Вагифом долбиться

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  15. v-0987654321 09.03.2023 01:25 # v-0987654321
    Братишки,украина это канализация

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  16. gameboy 09.03.2023 01:18 # gameboy
    Эх где те времена с 3мя английскими клубами в полуфинале лч...

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  17. slash-lfc 09.03.2023 01:18 # slash-lfc
    Тоттенхэм - полное очко. Стадик самый пи3датый в стране отгрохали, состав более чем неплохой, уже ДОН во главе руля, но просто бесконечное сосалово. Этот клуб обречен быть вечным неудачником.

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  18. hammersmith 09.03.2023 01:18 # hammersmith
    пенсы из ПСЖ в очередной раз отсосали в лч. ПСЖ - Пенсы Сосут Жопы.

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  19. v-0987654321 09.03.2023 01:17 # v-0987654321
    Хохолхэм сасямба как Хахлы животные

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  20. liverputin 09.03.2023 01:16 # liverputin
    петушки на то и петушки чтобы их ебали во всех смыслах

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