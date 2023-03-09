"Тоттенхэм" не забил "Милану" и вылетел из Лиги Чемпионов
Сыграв без голов с "Миланом", "Тоттенхэм" не смог преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов и практически оформил очередной бестрофейный сезон.
Относительно субботнего поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Эмерсон Роял появился вместо Педро Порро.
В начале матча команды были предельно осторожны и играли без ворот. Удар Рояла был заблокирован защитником, на что "Милан" ответил неточным выстрелом Жуниора Мессиаса.
Первый и единственный для первого тайма по-настоящему опасный момент случился на 35-й минуте, когда голкипер гостей Майк Меньян ногами отразил мяч после удара Харри Кейна с рикошетом.
На 51-й минуте уже "Милан" мог открыть счет, однако Фрэйзер Форстер парировал удар Браима Диаса практически в упор.
Счет подгонял "Тоттенхэм" вперед. "Шпоры" принялись оказывать давление и наносить удары, но при этом сильно рисковали, и "россонери" имели ряд возможностей наказать увлекшегося атаками соперника.
Положение хозяев резко усугубилось на 78-й минуте, когда Кристиан Ромеро схлопотал вторую желтую карточку за грубый фол у боковой линии поля и оставил свою команду в меньшинстве.
Вдесятером "Тоттенхэму" было очень тяжело, однако один шанс "шпоры" все же имели. Кейн пробивал головой после подачи со штрафного, но Меньян вытащил мяч из угла ворот. Тут же "Милан" ответил ударом Дивока Ориги в штангу. В итоге счет так и не был открыт.
"Тоттенхэм" подверг "Милан" определенному давлению, но дожать не смог, а удаление Ромеро случилось в самый неподходящий момент.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Милан" (Италия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 0:1
"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Лангле, Дэвис, Роял (Ришарлисон 70), Хейбьерг, Скипп, Перишич (Порро 53), Кулусевски (Санчес 83), Кейн, Сон.
"Милан": Меньян, Тиав, Томори, Калулу, Эрнандес, Мессиас (Салемакерс 56), Крунич, Тонали, Диас (Беннасер 81), Жиру (Ориги 81), Леау (Ребич 89).
Предупреждения: Ромеро, Лангле, Скипп — Тиав.
Удаление: Ромеро 78.
09.03.2023 01:10
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Последние комментарии:
Пидорастерка оценивает силу клуба по стоимости состава на трансфермаркте, где Кукурелья стоит 55 млн, Стерлинг и Хавертц по 70 млн и Бройя 30 ахахахахахах. Кому эти бичи за такие цены кроме синей залупы нужны )) 6ля наитупейшее существо этот Житомирский имбецил
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Канарейка верит президенту Украины, а не своей еблоруссии. Пхахах.
Кто бы сомневался, что опущенным лишь с открытым ртом выпрашивать каплю спермы у Великих Украинцев.
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Имхо, Пепу стоит подсобраться, ибо в этом розыгрыше лч у его команды отличные шансы, по идее, должны быть.
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Внимание! Обнаружен саловирус! Впервые зафиксирован на Украине в 2014 году, затем, после открытия границ в 2022 году начал активно распространяться, в основном, в Европе, США, Грузии, Австралии, Казахстане. Передаётся исключительно после контакта с непосредственными переносчиками инфекции: хохлы и соевые. Используйте российскую вакцину Спутник-V, спасите свою страну от паразитов-переносчиков
Сечёте? ;)
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Как только наш маленький мамкин сыночек канарека, в обоссанных штанишках с плакатиком, поверил, что он и его народ не сборище ссыкунов опущенных, и могут пустить два дрона, как главный белорус и лидер обломал его и пустил струю в лицо..)
думаю суецидальные мысли уж взяли под контроль писдабола.
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Всё грузины , вы теперь хохлы :ddd
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https://youtu.be/BHNwrrStUac
канарейка пиздабол опущенный))
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Писец грузинский флаг обассали , пожелтел
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Новая страна будет Укрузия)
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Конте разваливает команду, Леви нужно гнать итальянца прямо сейчас , и приглашать Тухеля или же Почетино. С таким составом проиграть такому Милану это надо умудриться.
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Укус зомби, желтеют а потом синеют....
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Наконец-то это недоразумение лондонское вылетело
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горите от мощи Тоттенхэма???
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Муж в Тверь - жена в дверь?
Остер сучка наркота,без него там ванючим Вагифом долбиться
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Братишки,украина это канализация
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Эх где те времена с 3мя английскими клубами в полуфинале лч...
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Тоттенхэм - полное очко. Стадик самый пи3датый в стране отгрохали, состав более чем неплохой, уже ДОН во главе руля, но просто бесконечное сосалово. Этот клуб обречен быть вечным неудачником.
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пенсы из ПСЖ в очередной раз отсосали в лч. ПСЖ - Пенсы Сосут Жопы.
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Хохолхэм сасямба как Хахлы животные
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петушки на то и петушки чтобы их ебали во всех смыслах
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