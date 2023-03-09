Йорк рассказал, почему Де Йонг не перешел в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк рассказал, почему полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг не перешел к "красным дьяволам" прошлым летом.

Де Йонг считался целью номер один "Юнайтед" прошлым летом, но в итоге остался в "Барселоне". Тем не менее, ходят упорные слухи, что после окончания этого сезона "дьяволы" вернутся за Френки.



Йорку довелось пересечься с Де Йонгом прошлым летом, когда символическая сборная австралийской лиги под руководством Дуайта проводила товарищеский матч против "Барселоны", и тогда Френки признался, что открыт к переходу в "Юнайтед", но сперва хочет поработать с Хави.



"Вообще-то, я разговаривал с Френки Де Йонгом, когда символическая сборная A-Лиги играла против них в Австралии. У меня есть небольшой инсайд, суть которого в том, что сперва он хотел посмотреть, как "Барселона" будет выступать под руководством своего нового тренера в лице Хави, а после этого он решит, хочет ли перейти в "Манчестер Юнайтед".



"Однако у них с Эриком Тен Хагом есть эта голландская связь, и Де Йонг стал бы отличным приобретением, потому что он превосходный игрок. Он бы хорошо себя чувствовал в полузащите рядом с Каземиро и слегка добавил бы нам стабильности. "Манчестер Юнайтед" имел бы очень мощный костяк, если он перейдет", — цитирует Йорка Daily Mirror.