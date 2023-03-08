Мерсон раскритиковал Тен Хага за тактику против "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага за использование нападающего Ваута Вегхорста в качестве 10-го номера против "Ливерпуля".

В минувший уикенд "Юнайтед" сокрушительно уступил на "Энфилде" со счетом 7:0, и Мерсон не понимает, почему Тен Хаг ускользнул от критики, хотя, как он считает, совершенно ошибся с тактикой.



По мнению Мерсона, было ошибкой использовать Вегхорста на позиции плеймейкера, отправляя Маркуса Рэшфорда, который обычно играет на левом фланге, на острие атак.



"На мой взгляд, тренер ушел от ответственности. Да, он проделал отличную работу. Но Ваут Вегхорст в качестве 10-го номера? Я этого не понимаю. Разве он 10-й номер? Почему это сошло тренеру с рук?"



"Речь о "Манчестер Юнайтед", и ты используешь Вегхорста в качестве "десятки", хотя он не может развернуться и побежать, он не может отдать пас через игольное ушко".



"О чем он думал? Я не виню Тен Хага за поражение, но зачем было ставить Маркуса Рэшфорда против Виргила Ван Дейка? Он играет на фланге каждую неделю".



"Ты облегчил жизнь слабейшему защитнику "Ливерпуля" в лице Трента Александер-Арнольда. Трент не мог поверить своей удаче".



"Манчестер Юнайтед" выбрал ошибочную тактику. Я не мог в это поверить, когда увидел построение команды. Только одному тренеру могло сойти подобное с рук, и это Тен Хаг", — цитирует Мерсона Daily Mail.