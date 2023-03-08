Рэшфорд: "На 100 процентов поддерживаю Фернандеша"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выразил поддержку своему партнеру по команде Бруну Фернандешу.

Фернандеш оказался под шквалом критики после поражения "Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 7:0. Легенды "красных дьяволов" вроде Роя Кина и Гари Невилла называли поведение Бруну во втором тайме позорным и недостойным капитана.



Однако Рэшфорд не имеет претензий к тому, как Фернандеш замещает Харри Магуайра в роли капитана. Маркус видит в 28-летнем португальце лидера, даже без повязки на рукаве.



"Я не могу сказать ничего негативного насчет Бруну. Как и сказал тренер, никто не идеален, и порой ты так сильно хочешь победить, что творишь вещи, которые слегка не соответствуют твоему характеру".



"Думаю, он является хорошим лидером для нас, даже когда не носит капитанскую повязку. Он помог другим игрокам утвердиться лидерами".



"Я на 100 процентов поддерживаю Бруну, я на его стороне. Думаю, мы как команда должны поддержать его, потому что он великолепный игрок, и если бы не он, мы бы не были там, где сейчас находимся", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.