Полиция проводит проверку в отношении Уолкера

Полиция Чешира объявила о том, что проводит проверку в отношении Кайла Уолкера после приключений защитника "Манчестер Сити" в баре.

Напомним, сегодня утром был опубликован скандальный материал о том, как 32-летний Уолкер вместе со своими друзьями веселился в баре.



Женатый футболист и многодетный отец употреблял алкоголь, приставал к одной из своих подруг, а также продемонстрировал свои гениталии аудитории бара.



В опубликованном заявлении полиция Чешира сообщает, что осведомлена об инциденте и теперь проверяет, не совершил ли Кайл преднамеренное обнажение в публичном месте, что является уголовным преступлением.



Добавим, сегодня утром Уолкер вернулся к тренировкам после двух дней перерыва. В данный момент "Сити" считает случившееся "инцидентом частного характера" и не дает никаких комментариев, сообщает Sky Sports.