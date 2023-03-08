Полиция проводит проверку в отношении Уолкера
Полиция Чешира объявила о том, что проводит проверку в отношении Кайла Уолкера после приключений защитника "Манчестер Сити" в баре.
Напомним, сегодня утром был опубликован скандальный материал о том, как 32-летний Уолкер вместе со своими друзьями веселился в баре.
Женатый футболист и многодетный отец употреблял алкоголь, приставал к одной из своих подруг, а также продемонстрировал свои гениталии аудитории бара.
В опубликованном заявлении полиция Чешира сообщает, что осведомлена об инциденте и теперь проверяет, не совершил ли Кайл преднамеренное обнажение в публичном месте, что является уголовным преступлением.
Добавим, сегодня утром Уолкер вернулся к тренировкам после двух дней перерыва. В данный момент "Сити" считает случившееся "инцидентом частного характера" и не дает никаких комментариев, сообщает Sky Sports.
08.03.2023 21:00
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Ебанутые англы конечно, сами по себе свиньи, везде, где был их не особо любят.
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КОРОЛЬ!!!
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