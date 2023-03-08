Полиция проводит проверку в отношении Уолкера

Кайл Уолкер Полиция Чешира объявила о том, что проводит проверку в отношении Кайла Уолкера после приключений защитника "Манчестер Сити" в баре.

Напомним, сегодня утром был опубликован скандальный материал о том, как 32-летний Уолкер вместе со своими друзьями веселился в баре.

Женатый футболист и многодетный отец употреблял алкоголь, приставал к одной из своих подруг, а также продемонстрировал свои гениталии аудитории бара.

В опубликованном заявлении полиция Чешира сообщает, что осведомлена об инциденте и теперь проверяет, не совершил ли Кайл преднамеренное обнажение в публичном месте, что является уголовным преступлением.

Добавим, сегодня утром Уолкер вернулся к тренировкам после двух дней перерыва. В данный момент "Сити" считает случившееся "инцидентом частного характера" и не дает никаких комментариев, сообщает Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, происшествия, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.03.2023 21:14 # mancunia-planet
    Ебанутые англы конечно, сами по себе свиньи, везде, где был их не особо любят.

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  2. slash-lfc 08.03.2023 21:00 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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