"Брюгге" уволил Скотта Паркера

Скотт Паркер После фиаско в 1/8 финала Лиги Чемпионов Скотт Паркер был уволен с поста главного тренера "Брюгге".

Накануне "Брюгге" потерпел поражение 5:1 от "Бенфики" и, уступив по сумме двух матчей 7:1, покинул элитный европейский турнир.

И уже на следующий день "Брюгге" указал на дверь Паркеру, который возглавил бельгийский клуб только в декабре.

Под руководством Скотта "Брюгге" провел 12 матчей, но одержал лишь две победы и отпустил лидирующий в бельгийском первенстве "Генк" на 19 очков.

Отметим, что это уже второе увольнение для Паркера в этом сезоне. В августе от услуг Скотта отказался "Борнмут", отреагировав этим на поражение 9:0 от "Ливерпуля".


Метки Брюгге, Паркер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 08.03.2023 20:04 # superglor
    Пытался залечь на дно в Брюгге, но там быстро раскусили что он как Тоттенхэм.

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  2. gameboy 08.03.2023 20:01 # gameboy
    Хуже лоха Лэмпарда шкварится

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