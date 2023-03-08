"Брюгге" уволил Скотта Паркера

После фиаско в 1/8 финала Лиги Чемпионов Скотт Паркер был уволен с поста главного тренера "Брюгге".

Накануне "Брюгге" потерпел поражение 5:1 от "Бенфики" и, уступив по сумме двух матчей 7:1, покинул элитный европейский турнир.



И уже на следующий день "Брюгге" указал на дверь Паркеру, который возглавил бельгийский клуб только в декабре.



Под руководством Скотта "Брюгге" провел 12 матчей, но одержал лишь две победы и отпустил лидирующий в бельгийском первенстве "Генк" на 19 очков.



Отметим, что это уже второе увольнение для Паркера в этом сезоне. В августе от услуг Скотта отказался "Борнмут", отреагировав этим на поражение 9:0 от "Ливерпуля".