Рэшфорд: "Это чепуха, что мы сдались на "Энфилде"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отверг предположение о том, что его команда сдалась в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел поражение 7:0 на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме.



"Красные дьяволы" выглядели ужасно после перерыва, и даже сложилось впечатление, что Рэшфорд с партнерами бросили играть. Маркус с этим не соглашается и надеется, что столь кошмарный результат станет для его команды уроком.



"Мы не сдались. Это чепуха. Мы не были организованными, да, взаимопонимание было нарушено, и поэтому мы пропустили эти голы".



"Нападающие пытались прессинговать сами по себе, мы не были единым целым. То же самое с полузащитой и обороной".



"Мы пытались взять игру под контроль, мы разговаривали, но у нас не было единого мнения насчет того, что нужно делать. Такое бывает, и мы лишь можешь извлечь урок из этого".



"Я рад, что следующий матч будет так быстро, потому что это дает возможность сделать шаг вперед и оставить позади случившееся", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.