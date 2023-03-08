Рэшфорд: "Это чепуха, что мы сдались на "Энфилде"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отверг предположение о том, что его команда сдалась в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел поражение 7:0 на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме.
"Красные дьяволы" выглядели ужасно после перерыва, и даже сложилось впечатление, что Рэшфорд с партнерами бросили играть. Маркус с этим не соглашается и надеется, что столь кошмарный результат станет для его команды уроком.
"Мы не сдались. Это чепуха. Мы не были организованными, да, взаимопонимание было нарушено, и поэтому мы пропустили эти голы".
"Нападающие пытались прессинговать сами по себе, мы не были единым целым. То же самое с полузащитой и обороной".
"Мы пытались взять игру под контроль, мы разговаривали, но у нас не было единого мнения насчет того, что нужно делать. Такое бывает, и мы лишь можешь извлечь урок из этого".
"Я рад, что следующий матч будет так быстро, потому что это дает возможность сделать шаг вперед и оставить позади случившееся", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
08.03.2023 19:00
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чепуха когда ты проиграешь 2-0 или 3-0 а не 7 карллл
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