Жезус возобновил полноценные тренировки

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус впервые за четыре месяца тренировался в общей группе.

Жезус утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов прошлым летом, однако сейчас Габриэль не играет за "канониров" с матча против "Вулверхэмптона" в ноябре.



Дело в том, что Жезус получил травму колена, представляя сборную Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре. Габриэль даже был вынужден лечь на операцию и несколько недель перемещался с помощью костылей.



Сейчас восстановление Жезуса выходит на финишную прямую. Как сообщает Daily Mirror, ранее днем 25-летний бразилец провел полноценную тренировку с первой командой, которая готовится к матчу Лиги Европы против "Спортинга".



Возвращение Жезуса станет отличной новостью для команды Микеля Артеты, сумевшей удержать лидерство в Премьер-Лиге в период отсутствия своего ключевого игрока.