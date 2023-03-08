Тен Хаг подтвердил, что Фернандеш останется капитаном МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш продолжит исполнять обязанности капитана, когда на поле нет Харри Магуайра.

Фернандеш был нещадно критикуем за свое поведение после поражения "Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 7:0 в минувший уикенд.



В прессе появились слухи, что Бруну разозлил даже своих партнеров по команде и может больше не получить повязку, однако вера Тен Хага в 28-летнего португальца остается непоколебимой.



"Продолжит ли Фернандеш исполнять обязанности капитана? Да, определенно. Думаю, он проводит великолепный сезон, и он сыграл важную роль в том, где мы сейчас находимся. Каждый совершает ошибки, но мы учимся. Я должен извлечь урок, и он — тоже".



"Никто не идеален, каждый совершает ошибки. Он умен. Я очень доволен, что он наш игрок и наш капитан, когда Харри не играет", — приводит слова Тен Хага Sky Sports.