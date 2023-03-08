Сон: "Победа над "Миланом" может изменить наш сезон"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин считает, что победа над "Миланом" может преобразить этот сезон для его команды.

Вылетев из Кубка Англии на прошлой неделе, "Тоттенхэм" сделал шаг к очередному бестрофейному сезону, а теперь на кону дальнейшее участие "шпор" в Лиге Чемпионов.



В преддверии ответного матча 1/8 финала против "Милана" Сон выразил надежду, что это будет переломный момент для "шпор".



"Завтра будет самый важный матч в сезоне, потому что это стадия на вылет. Естественно, мы хотим пройти дальше. Каждый мечтает выступать в Лиге Чемпионов. Слов недостаточно — мы должны хорошо подготовиться сегодня".



"Думаю, если нам удастся отыграться, это может изменить наш сезон, а также придать нам уверенности и импульс".



"Мы не хотим расстраивать наших фанатов. Думаю, им было больно после вылета из Кубка Англии на прошлой неделе".



"Чтобы провести хороший сезон, мы должны выжать максимум из того, что еще возможно. Мы по-прежнему выступаем в Лиге Чемпионов и сражаемся за место в топ-4", — цитирует Сона The Independent.