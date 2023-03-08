Анонс матча "Тоттенхэм" — "Милан"

"Тоттенхэм" попытается отреагировать на кошмарную неделю, сыграв ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" в среду вечером.

Прошлая неделя получилась действительно кошмарной для "Тоттенхэма", который проиграл "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа и вылетел из Кубка Англии, а также уступив "Вулверхэмптону" в Премьер-Лиге и теперь чувствует дыхание сзади набравшего ход "Ливерпуля".



Лига Чемпионов представляется единственной возможностью для "Тоттенхэма" завоевать трофей в этом сезоне, и возвращение на бровку главного тренера Антонио Конте, окончательно восстановившегося после операции по удалению желчного пузыря, должно взбодрить "шпор".



- В прошлом месяце "Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение (1:0) в пяти встречах с "Миланом" в еврокубках (2 победы, 2 ничьи).



- "Милан" выиграл только один из 21 выездного матча против английских команд в еврокубках (7 ничьих, 13 поражений) — против "Манчестер Юнайтед" в феврале 2005 (0:1).



- Все три последних выезда "Милана" к лондонским командам завершились поражениями с общим счетом 9:1.



- Проигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в еврокубках, "Тоттенхэм" проходил дальше в двух из трех последних случаев.



- Выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, "Милан" вылетал лишь трижды в 21 случае.



- "Тоттенхэм" проиграл четыре из шести последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (2 победы).



- "Милан" выиграл все три последних матча Лиги Чемпионов — более продолжительная серия в течение одной кампании последний раз была у "россонери" с февраля по апрель 2005 (5 побед).



- "Тоттенхэм" пропускал первым в пяти из семи своих матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, в двух оставшихся сохранив свои ворота на замке.



- Антонио Конте как тренер выиграл пять из шести своих последних домашних матчей против "Милана" во всех соревнованиях.



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил только один гол в семи матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, хотя в своих первых 24 поединках в этом соревновании отличился 20 раз.



- Нападающий "Милана" Оливье Жиру поучаствовал в шести голах (4+2) в своих шести последних матчах в Лиге Чемпионов, и это вдвое больше любого другого игрока его команды.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Уго Льорис, Ив Биссума, Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон. Эрик Дайер дисквалифицирован на этот матч.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "Милан" (Италия). Первый матч — 0:1

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз