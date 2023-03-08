"Ювентус" выкупил назад Мойзе Кина у "Эвертона"

"Ювентус" выкупил назад нападающего Мойзе Кина у "Эвертона" за 28 миллионов евро (24 млн. фунтов).

В августе 2019 "Эвертон" приобрел Кина у "Ювентуса" за эти же 24 млн. фунтов, однако Мойзе забил только четыре гола в 39 матчах за мерсисайдский клуб.



Проведя сезон 2020/21 в ПСЖ, в августе 2021 Кин вернулся в "Ювентус" на правах двухлетней аренды с обязательством по выкупу при достижении определенных спортивных целей.



По информации Liverpool Echo, сейчас клуб из Турина исполнил свои обязательства по выкупу. Сделка была оформлена еще в минувший четверг.



Добавим, в этом сезоне 23-летний итальянец ивуарийского происхождения забил семь голов за "Ювентус", включая пять в Серии А.