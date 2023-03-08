Поттер: "Одна из лучших побед в моей карьере"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал победу 2:0 над дортмундской "Боруссией" одной из лучших в своей карьере.

Проиграв 1:0 в Дортмунде и одержав домашнюю победу 2:0, "Челси" преодолел стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Поттер считает эту победу заслуженной и напоминает, что до выезда на "Стэмфорд Бридж" "Боруссия" выиграла 10 матчей подряд.



"Когда выигрываешь матч и выходишь в четвертьфинал Лиги Чемпионов, стоит признать, что это одна из лучших побед в моей карьере".



"Этим вечером игроки и болельщики были потрясающи — нам противостояла команда, которая выступает так хорошо и выиграла 10 матчей подряд. Думаю, по итогам двух встреч мы заслужили пройти дальше. Мы провели хороший матч в Дортмунде, но не забили. Сегодня мы забили", — цитирует Поттера Sky Sports.