Беллингем: "Повторный пенальти — это посмешище"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем раскритиковал назначение пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".
Ключевой эпизод матча на "Стэмфорд Бридж" накануне случился в начале второго тайма, когда в ворота "Боруссии" был назначен пенальти за попадание мяча в руку.
С первой попытки нападающий "Челси" Кай Хаверц пробил в штангу, однако рефери позволил ему перебить, потому что игроки раньше времени вторглись в штрафную.
После поражение 2:0 и вылетал из турнира Беллингем выразил свое несогласие с такими судейскими решениями.
"Я располагался довольно близко, и я не уверен, куда ты мог убрать свои руки".
"Мяч пролетел метр или два. Я не знаю точно. Я не хочу навлечь на себя беду. Сам факт назначения пенальти расстраивает, а то, что им пришлось его перебить, является посмешищем".
"При каждом пенальти, когда бьющий медленно разбегается перед ударом, люди вторгаются в штрафную на метр или вроде того, но это футбол. Решение было принято, и нам нужно смириться", — цитирует Беллингема Sky Sports.
08.03.2023 12:00
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Ну такая херня с пенками происходит почти в 90% случаев. Не знаю по какому принципу иногда заставляют перебивать. Это серая зона в правилах.
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надо запретить перешагивание и подпрыгивания при пенальти. Давать ЖК и назначать удар от ворот
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Гигант мысли
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Ну по сути кто там забивал, он в штрафную заходил после удара.. с другой стороны на Хаверце не поставили пенку, так что получи
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пусть почитает
https://i.ibb.co/5F1ggrH/PK-encroachment.jpg
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Быть профессиональным футболистом и не знать правила - это посмешище.
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