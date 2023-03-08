Беллингем: "Повторный пенальти — это посмешище"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем раскритиковал назначение пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Ключевой эпизод матча на "Стэмфорд Бридж" накануне случился в начале второго тайма, когда в ворота "Боруссии" был назначен пенальти за попадание мяча в руку.

С первой попытки нападающий "Челси" Кай Хаверц пробил в штангу, однако рефери позволил ему перебить, потому что игроки раньше времени вторглись в штрафную.

После поражение 2:0 и вылетал из турнира Беллингем выразил свое несогласие с такими судейскими решениями.

"Я располагался довольно близко, и я не уверен, куда ты мог убрать свои руки".

"Мяч пролетел метр или два. Я не знаю точно. Я не хочу навлечь на себя беду. Сам факт назначения пенальти расстраивает, а то, что им пришлось его перебить, является посмешищем".

"При каждом пенальти, когда бьющий медленно разбегается перед ударом, люди вторгаются в штрафную на метр или вроде того, но это футбол. Решение было принято, и нам нужно смириться", — цитирует Беллингема Sky Sports.


Метки Беллингем, Боруссия, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2023 12:00

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  1. gerrard08 08.03.2023 12:58 # gerrard08
    Ну такая херня с пенками происходит почти в 90% случаев. Не знаю по какому принципу иногда заставляют перебивать. Это серая зона в правилах.

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  2. vals1702 08.03.2023 12:25 # vals1702
    надо запретить перешагивание и подпрыгивания при пенальти. Давать ЖК и назначать удар от ворот

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  3. ilovemanutd 08.03.2023 12:19 # ilovemanutd
    Гигант мысли

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  4. ganinilyha 08.03.2023 12:12 # ganinilyha
    Ну по сути кто там забивал, он в штрафную заходил после удара.. с другой стороны на Хаверце не поставили пенку, так что получи

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  5. stamm 08.03.2023 12:10 # stamm
    пусть почитает
    https://i.ibb.co/5F1ggrH/PK-encroachment.jpg

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  6. explosion 08.03.2023 12:04 # explosion
    Быть профессиональным футболистом и не знать правила - это посмешище.

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