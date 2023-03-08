Беллингем: "Повторный пенальти — это посмешище"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем раскритиковал назначение пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

Ключевой эпизод матча на "Стэмфорд Бридж" накануне случился в начале второго тайма, когда в ворота "Боруссии" был назначен пенальти за попадание мяча в руку.



С первой попытки нападающий "Челси" Кай Хаверц пробил в штангу, однако рефери позволил ему перебить, потому что игроки раньше времени вторглись в штрафную.



После поражение 2:0 и вылетал из турнира Беллингем выразил свое несогласие с такими судейскими решениями.



"Я располагался довольно близко, и я не уверен, куда ты мог убрать свои руки".



"Мяч пролетел метр или два. Я не знаю точно. Я не хочу навлечь на себя беду. Сам факт назначения пенальти расстраивает, а то, что им пришлось его перебить, является посмешищем".



"При каждом пенальти, когда бьющий медленно разбегается перед ударом, люди вторгаются в штрафную на метр или вроде того, но это футбол. Решение было принято, и нам нужно смириться", — цитирует Беллингема Sky Sports.