Офис "Юнайтед" в Лондоне переезжает

"Манчестер Юнайтед" меняет дислокацию своего столичного офиса, переезжая в более просторное помещение.

На протяжении 10 последних лет "Юнайтед" снимал офис в престижном районе Мэйфэр стоимостью 1 миллион фунтов в год.



Именно сюда приезжал Эрик Тен Хаг, когда соглашался стать главным тренером "Юнайтед", и именно отсюда оформлялись многие из крупнейших трансферов "красных дьяволов" в последнее десятилетие.



Офис в Лондоне был основным местом работы бывшего вице-президента "Юнайтед" Эда Вудворда, но его сменщик Ричард Арнольд живет в Чешире и предпочитает проводить трудовые будни в офисе, расположенном при стадионе "Олд Траффорд". Футбольными же вопросами заведует спортивный директор Джон Мерто, располагаясь на базе в Каррингтоне.



Тем не менее, столичный офис по-прежнему имеет стратегическое значение для "Юнайтед", поэтому клуб снял более просторное помещение в районе Кенсингтон. Сейчас этим помещением занимаются дизайнеры, а переезд назначен на осень.



После переезда "Юнайтед" получит в свое распоряжение около 1,500 квадратных метров против 1,068 ранее, а также террасу площадью 689 квадратных метров.



"Мы совершенно не покидаем Лондон, а просто меняем одно элитное место на другое", — цитирует близкий к "Юнайтед" источник Daily Mail.