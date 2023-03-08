"Лестер" объявил об убытке в 92.5 млн. фунтов в сезоне 2021/22

"Лестер" отчитался об огромном убытке в размере 92.5 млн. фунтов по итогам прошлого сезона.

Данный убыток был зафиксирован с 1 июня 2021 по 31 мая 2022, и это втрое больше показателя за предыдущие 12 месяцев (убыток 31.2 млн. фунтов).



В отчетный период "Лестер" не совершил крупных продаж — защитник Весле Фофана ушел в "Челси" за 70 млн. фунтов уже в августе.



Несмотря на столь плачевные финансовые показатели, "лисы" пока не нарушают правил финансового фейр-плей. Правда, чтобы остаться в рамках дозволенного в краткосрочной и долгосрочной перспективе, клубу с "Кинг Пауэр", возможно, придется грядущим летом продать кого-нибудь из своих звезд вроде Джеймса Мэддисона.



"Лестер" в любом случае разгрузит свою зарплатную ведомость, потому что контракту Чаглара Сеюнджю, Юри Тилеманса и Айозе Переса истекают в конце сезона, напоминает The Telegraph.