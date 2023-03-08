Кудус сталь целью для "Юнайтед" на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов устроить очередной трансферный рейд на свой бывший клуб "Аякс" — ради атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Только прошлым летом сам Тен Хаг прибыл в "Юнайтед" из "Аякса", после чего переманил за собой защитника Лисандро Мартинеса и вингера Антони.



Как утверждает talkSPORT, в преддверии летнего окна Тен Хаг включил в список своих трансферных целей Кудуса, которого он и привел в Амстердам в 2020 году.



22-летний ганец, способный сыграть 10-го номера или нападающего, отлично проводит этот сезон, забив 17 голов за "Аякс" во всех соревнованиях.



Сейчас у Кудуса остается всего один полный год по действующему контракту, поэтому "Аякс" не сможет завышать цену за свою звезду.