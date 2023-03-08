Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино хочет вернуться на должность главного тренера "Тоттенхэма", если "шпоры" попрощаются с Антонио Конте.

Судьба Конте остается под большим вопросом ввиду истекающего в конце сезона контракта. Дальнейшее сотрудничество Антонио и "Тоттенхэма" будет очень сложно представить, если "шпоры" не попадут в Лигу Чемпионов.



Как утверждает The Times, Почеттино будет среди имен, которые рассмотрит "Тоттенхэм", если Конте все-таки уйдет. Сам Маурисио хочет, чтобы это "ностальгическое возвращение" случилось.



Несмотря на уход из "Тоттенхэма" в ноябре 2019, Почеттино остается в хороших отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви — а также остается самым успешным тренером в современной истории клуба, достигнув финала Лиги Чемпионов за несколько месяцев до своего увольнения.



За пять с половиной лет работы аргентинского специалиста "Тоттенхэм" четыре раза финишировал в топ-4 Премьер-Лиги — против всего двух в 22 предыдущих сезонах.



Отметим, что Почеттино находится без клуба после своего увольнения из ПСЖ летом прошлого года. Очевидно, тренер такого калибра не будет долго оставаться без работы, поэтому Леви нельзя медлить.