Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино хочет вернуться на должность главного тренера "Тоттенхэма", если "шпоры" попрощаются с Антонио Конте.

Судьба Конте остается под большим вопросом ввиду истекающего в конце сезона контракта. Дальнейшее сотрудничество Антонио и "Тоттенхэма" будет очень сложно представить, если "шпоры" не попадут в Лигу Чемпионов.

Как утверждает The Times, Почеттино будет среди имен, которые рассмотрит "Тоттенхэм", если Конте все-таки уйдет. Сам Маурисио хочет, чтобы это "ностальгическое возвращение" случилось.

Несмотря на уход из "Тоттенхэма" в ноябре 2019, Почеттино остается в хороших отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви — а также остается самым успешным тренером в современной истории клуба, достигнув финала Лиги Чемпионов за несколько месяцев до своего увольнения.

За пять с половиной лет работы аргентинского специалиста "Тоттенхэм" четыре раза финишировал в топ-4 Премьер-Лиги — против всего двух в 22 предыдущих сезонах.

Отметим, что Почеттино находится без клуба после своего увольнения из ПСЖ летом прошлого года. Очевидно, тренер такого калибра не будет долго оставаться без работы, поэтому Леви нельзя медлить.


Метки Конте, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 08.03.2023 09:00 # superglor
    Клубу неудачнику тренер неудачник, все сходится.

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  2. quavo 08.03.2023 08:42 # quavo
    Долбоеб чистой воды. Походу рили лузер

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  3. bmw-e34 08.03.2023 08:41 # bmw-e34
    Тут больше интересно куда потом Конте уйдет?!

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  4. kel-thuzad 08.03.2023 08:09 # kel-thuzad
    С лета сидит уже тренер такого калибра. Ещё немного посидит)

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