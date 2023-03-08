Кайл Уолкер опозорился в баре

У защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера могут возникнуть грандиозные проблемы после похождений в баре.

"Два выходных дома. Я не хочу видеть их, они не хотят видеть меня", — сказал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола после победы 2:0 над "Ньюкаслом" в минувшую субботу.



Неожиданно получив свободное время, Уолкер решил провести его с друзьями. На следующий после матча на "Этихад" день микроавтобус с Кайлом и его компанией подъехал к одному из местных баров.



Вместе с Уолкером, который уже тогда еле держался на ногах, были две блондинки и несколько друзей мужского пола. Следующие 90 минут Кайл провел за выпивкой и грязными танцами.



Как сообщает The Sun, публикуя снимки с камер видеонаблюдения, женатый футболист и отец четырех детей провокационно танцевал с обеими девушками, схватил одну из них за груди, целовал и терся своей промежностью.



Наконец, Уолкер обнажил свой торс, а также продемонстрировал публике бара свой половой орган. Спустя полтора часа компания отправилась на микроавтобусе дальше. Кайл был настолько пьян, что смог достать кредитную карту из бумажника и оплатить счет на 250 фунтов только при помощи друга.



Теперь в отношении Уолкера, зарабатывающего 150,000 фунтов в неделю, может быть начато полицейское расследование, а по британским законам за непристойное обнажение может грозить наказание в виде тюрьмы на срок до двух лет.