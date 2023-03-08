Поттер благодарен фанатам "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поблагодарил фанатов своего клуба за поддержку на протяжении последних недель.

Благодаря домашней победе 2:0 над дортмундской "Боруссией" во вторник вечером "Челси" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Таким образом, "Челси" впервые с октября выиграл два матча подряд, и Поттер благодарен фанатам, которые не отвернулись от команды.



"Это был тяжелый период. Нам нужно было отреагировать в матче против "Лидса", а в Дортмунде мы провели хороший матч, но проиграли. Учитывая нашу ситуацию, никто не хочет слышать, что ты сыграл хорошо, имел моменты и мог забить".



"Затем был плохой первый тайм против "Саутгемптона", и это легко может превратиться в неприятную ситуацию. Нам нужно было сплотиться, терпеть и найти способ преодолеть это. Игроки сделали это невероятным образом".



"Большое спасибо болельщикам, они были удивительны сегодня вечером. Они помогли нам в субботу и помогли нам сегодня. Это великолепно для каждого, кто связан с клубом".



"Я чувствую, что болельщики были по-настоящему честны с нами. Они переживают, и когда результаты не такие, как ты хочешь, им больно, и они выражают это. Это случается, кто бы ни находился на моем месте".



"Они очень нас поддерживали. Они были позади команды и помогали нам на поле. А когда мы не побеждали, они выражали свои чувства, и это справедливо", — цитирует Поттера Evening Standard.