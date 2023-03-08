"Челси" победил "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Челси" взял реванш за поражение в Дортмунде и, одержав победу 2:0 над "Боруссией" дома, вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Относительно натужной победы над "Лидсом" главный тренер "синих" Грэм Поттер вернул в стартовый состав выздоровевшего Риса Джеймса и Марка Кукурелью.
Уже на второй минуте Стерлинг получил возможность выйти один на один, левее центра, однако Рахим совершенно растерялся и даже не пробил. Впрочем, англичанин в любом случае угодил в офсайд.
Хозяева принялись играть агрессивно. Вскоре Жоау Фелиш навел суету в чужой штрафной, но был остановлен голкипером, а Кай Хаверц всколыхнул сетку со внешней стороны.
Этот натиск продолжался недолго. "Боруссия" подстроилась, а на 17-й минуте едва не открыла счет — Кепа Аррисабалага совершил отличный сейв, отражая удар Марко Ройса со штрафного.
На хороший отрезок соперника "синие" ответили голевым моментом Хаверца, который на 28-минуте пробил в штангу из пределов штрафной площади.
На 38-й минуте Стерлинг вырвался один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера. Мяч отскочил к Хаверцу, который ударом с отскоком от перекладины поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда, зафиксированного в самом начале всей этой комбинации домашней команды.
"Челси" определенно прибавил перед перерывом и в итоге дожал соперника до ухода в раздевалку. Стерлинг совершенно промахнулся по мячу, после паса назад от Бена Чилуэлла, однако тут же совершил отбор, ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.
Второй тайм начался с того, что Чилуэлл, простреливая с левого фланга, попал в руку Мариуса Вольфа. Сначала рефери не назначил пенальти, но после обращения к VAR все же решился. Хаверц с 11-метровой отметки пробил в штангу, но игроки раньше времени вбежали в штрафную, поэтому Кай получил второй шанс и уже не промахнулся — 2:0.
"Боруссия" пошла большими силами вперед и подвергла "Челси" определенному давлению, однако Кепа и его защитники действовали надежно.
На 76-й минуте "синие" подловили соперника на контратаке, и Стерлинг позволил появившемуся на замену Конору Галлахеру завести мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Натиск "Боруссии" в концовке был довольно жалким — скорее, гости могли пропустить еще, но хозяева не пользовались своими контратаками.
"Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд.
"Челси" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1
Голы: Стерлинг 43, Хаверц 53 (пен).
"Челси": Аррисабалага, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Ковачич (Пулишич 83), Фернандес (Закариа 87), Чилуэлл, Стерлинг (Лофтус-Чик 83), Хаверц, Фелиш (Галлахер 67).
"Боруссия Дортмунд": Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс 64), Беллингем, Брандт (Рейна 5), Ройс, Алле (Мален 77).
Предупреждения: Аррисабалага, Фернандес, Чилуэлл, Кукурелья — Зюле, Вольф, Беллингем.
08.03.2023 01:10
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Последние комментарии:
Главное в АПЛ теперь наигрывать связи и хладнокровие с уверенностью развивать. А то нервотрепка в конце, суета и потери мяча на ровном месте могут легко обернуться голом или двумя от того же Реала на изи.
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Енцо надо сыграть хотя бы сезон с Канте в ебейшей форме. Передать трон, показать владения
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Дортмунд полный тухляк, 2- команда Бундеслиги проигрывает 10 команде АПЛ это все что нужно знать о Бундеслиги. Поттер остаётся у руля и это несомненно радует.
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Для команды огромный моральный подъём, конечно, пора уже вылазить из ямы
(ответить)
Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд.
Боруссия первое место делит в бундеслиге. 12 подряд побед в последних матчах. Барахлящая? Ок.
Матч на высоте отыграли все, кроме Стерлинга и Фелиша. Чиллуэл просто на изи раком ставил правого крайка рыжего из БД) Джеймс топ. Замены Поттера это нечто. Вообщем держит марку. Всех с победой. После первого матча было что проходимая команда если хорошенько попотеть.
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императоры тупо созданы для лч
прикиньте если в следующем сезоне вместо императоров там будет куйн9 типо брайтона или касла, или не приведи господь лузеркуйня, которая кому не попадя 2-5 сосет...
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08.03.2023 01:18 #
zaeba1l
Пидорская победа
Источник: http://fapl.ru/posts/99019/?c=1#c7742402
лучше и не скажешь
(ответить)
"Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд
Источник: http://fapl.ru/posts/99030/
Дортмунд барахлящяя команда, так и запишем
(ответить)
Императоры всегда остаются императорами!Это вам не какая та колбаса.
(ответить)
Тиаго Тиаго успевает к финалу?
(ответить)
после перехода на схему в 3цз хоть узнаю старый добрый тухельси )
(ответить)
Мне пох на геев.. Я употребляю пидорасы в адрес недостойных, лишенных благородства отребья.. Сегодня была пидорская победа.
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Абсолютно новый Поттерси.
(ответить)
Матч двух паралимпийских команд. Челси повезло с поддержкой стадиона. Поттеру нужно молиться, чтобы ему Бенфика попалась дальше.
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братишки, к 1/4 так-то КАНТЕ в СТРОЮ будет)))
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Синяя хуета не без помощи судейки сделала подарок на 8 марта всем болельщикам этого позорного недоклуба ))
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Энцо такое себе, хз, не стоит 100 лямов
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вылетят в 1/4 как пробки скриньте
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пенисы красава)))
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по хГ за два матча у пенсов 4.5 - у бд 2.
все справедливо.
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