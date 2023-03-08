"Челси" победил "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Кай Хаверц "Челси" взял реванш за поражение в Дортмунде и, одержав победу 2:0 над "Боруссией" дома, вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно натужной победы над "Лидсом" главный тренер "синих" Грэм Поттер вернул в стартовый состав выздоровевшего Риса Джеймса и Марка Кукурелью.

Уже на второй минуте Стерлинг получил возможность выйти один на один, левее центра, однако Рахим совершенно растерялся и даже не пробил. Впрочем, англичанин в любом случае угодил в офсайд.

Хозяева принялись играть агрессивно. Вскоре Жоау Фелиш навел суету в чужой штрафной, но был остановлен голкипером, а Кай Хаверц всколыхнул сетку со внешней стороны.

Этот натиск продолжался недолго. "Боруссия" подстроилась, а на 17-й минуте едва не открыла счет — Кепа Аррисабалага совершил отличный сейв, отражая удар Марко Ройса со штрафного.

На хороший отрезок соперника "синие" ответили голевым моментом Хаверца, который на 28-минуте пробил в штангу из пределов штрафной площади.

На 38-й минуте Стерлинг вырвался один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера. Мяч отскочил к Хаверцу, который ударом с отскоком от перекладины поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда, зафиксированного в самом начале всей этой комбинации домашней команды.

"Челси" определенно прибавил перед перерывом и в итоге дожал соперника до ухода в раздевалку. Стерлинг совершенно промахнулся по мячу, после паса назад от Бена Чилуэлла, однако тут же совершил отбор, ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.

Второй тайм начался с того, что Чилуэлл, простреливая с левого фланга, попал в руку Мариуса Вольфа. Сначала рефери не назначил пенальти, но после обращения к VAR все же решился. Хаверц с 11-метровой отметки пробил в штангу, но игроки раньше времени вбежали в штрафную, поэтому Кай получил второй шанс и уже не промахнулся — 2:0.

"Боруссия" пошла большими силами вперед и подвергла "Челси" определенному давлению, однако Кепа и его защитники действовали надежно.

На 76-й минуте "синие" подловили соперника на контратаке, и Стерлинг позволил появившемуся на замену Конору Галлахеру завести мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Натиск "Боруссии" в концовке был довольно жалким — скорее, гости могли пропустить еще, но хозяева не пользовались своими контратаками.

"Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд.

"Челси" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1

Голы: Стерлинг 43, Хаверц 53 (пен).

"Челси": Аррисабалага, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Ковачич (Пулишич 83), Фернандес (Закариа 87), Чилуэлл, Стерлинг (Лофтус-Чик 83), Хаверц, Фелиш (Галлахер 67).

"Боруссия Дортмунд": Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс 64), Беллингем, Брандт (Рейна 5), Ройс, Алле (Мален 77).

Предупреждения: Аррисабалага, Фернандес, Чилуэлл, Кукурелья — Зюле, Вольф, Беллингем.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2023 01:10

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Последние комментарии:




  1. blueisthecolor 08.03.2023 01:49 # blueisthecolor
    Главное в АПЛ теперь наигрывать связи и хладнокровие с уверенностью развивать. А то нервотрепка в конце, суета и потери мяча на ровном месте могут легко обернуться голом или двумя от того же Реала на изи.

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  2. chelsea-69 08.03.2023 01:41 # chelsea-69
    Енцо надо сыграть хотя бы сезон с Канте в ебейшей форме. Передать трон, показать владения

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  3. pogrebderevo 08.03.2023 01:40 # pogrebderevo
    Дортмунд полный тухляк, 2- команда Бундеслиги проигрывает 10 команде АПЛ это все что нужно знать о Бундеслиги. Поттер остаётся у руля и это несомненно радует.

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  4. gucman 08.03.2023 01:38 # gucman
    Для команды огромный моральный подъём, конечно, пора уже вылазить из ямы

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  5. yamateh 08.03.2023 01:33 # yamateh
    Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд.

    Боруссия первое место делит в бундеслиге. 12 подряд побед в последних матчах. Барахлящая? Ок.

    Матч на высоте отыграли все, кроме Стерлинга и Фелиша. Чиллуэл просто на изи раком ставил правого крайка рыжего из БД) Джеймс топ. Замены Поттера это нечто. Вообщем держит марку. Всех с победой. После первого матча было что проходимая команда если хорошенько попотеть.

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  6. thegodfather 08.03.2023 01:33 # thegodfather
    императоры тупо созданы для лч

    прикиньте если в следующем сезоне вместо императоров там будет куйн9 типо брайтона или касла, или не приведи господь лузеркуйня, которая кому не попадя 2-5 сосет...

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  7. liverputin 08.03.2023 01:31 # liverputin
    08.03.2023 01:18 #
    zaeba1l

    Пидорская победа

    Источник: http://fapl.ru/posts/99019/?c=1#c7742402



    лучше и не скажешь

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  8. wilegend 08.03.2023 01:29 # wilegend
    "Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд

    Источник: http://fapl.ru/posts/99030/

    Дортмунд барахлящяя команда, так и запишем

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  9. chelsea762 08.03.2023 01:28 # chelsea762
    Императоры всегда остаются императорами!Это вам не какая та колбаса.

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  10. chelsea-69 08.03.2023 01:27 # chelsea-69
    Тиаго Тиаго успевает к финалу?

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  11. thegodfather 08.03.2023 01:21 # thegodfather
    после перехода на схему в 3цз хоть узнаю старый добрый тухельси )

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  12. zaeba1l 08.03.2023 01:20 # zaeba1l
    Мне пох на геев.. Я употребляю пидорасы в адрес недостойных, лишенных благородства отребья.. Сегодня была пидорская победа.

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  13. zheka000000 08.03.2023 01:20 # zheka000000
    Абсолютно новый Поттерси.

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  14. brown-ale 08.03.2023 01:19 # brown-ale
    Матч двух паралимпийских команд. Челси повезло с поддержкой стадиона. Поттеру нужно молиться, чтобы ему Бенфика попалась дальше.

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  15. thegodfather 08.03.2023 01:19 # thegodfather
    братишки, к 1/4 так-то КАНТЕ в СТРОЮ будет)))

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  16. slash-lfc 08.03.2023 01:18 # slash-lfc
    Синяя хуета не без помощи судейки сделала подарок на 8 марта всем болельщикам этого позорного недоклуба ))

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  17. gucman 08.03.2023 01:18 # gucman
    Энцо такое себе, хз, не стоит 100 лямов

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  18. b84 08.03.2023 01:17 # b84
    вылетят в 1/4 как пробки скриньте

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  19. true-manc 08.03.2023 01:17 # true-manc
    пенисы красава)))

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  20. thegodfather 08.03.2023 01:17 # thegodfather
    по хГ за два матча у пенсов 4.5 - у бд 2.

    все справедливо.

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