"Челси" победил "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Челси" взял реванш за поражение в Дортмунде и, одержав победу 2:0 над "Боруссией" дома, вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно натужной победы над "Лидсом" главный тренер "синих" Грэм Поттер вернул в стартовый состав выздоровевшего Риса Джеймса и Марка Кукурелью.



Уже на второй минуте Стерлинг получил возможность выйти один на один, левее центра, однако Рахим совершенно растерялся и даже не пробил. Впрочем, англичанин в любом случае угодил в офсайд.



Хозяева принялись играть агрессивно. Вскоре Жоау Фелиш навел суету в чужой штрафной, но был остановлен голкипером, а Кай Хаверц всколыхнул сетку со внешней стороны.



Этот натиск продолжался недолго. "Боруссия" подстроилась, а на 17-й минуте едва не открыла счет — Кепа Аррисабалага совершил отличный сейв, отражая удар Марко Ройса со штрафного.



На хороший отрезок соперника "синие" ответили голевым моментом Хаверца, который на 28-минуте пробил в штангу из пределов штрафной площади.



На 38-й минуте Стерлинг вырвался один на один по правому краю штрафной, но не смог пробить голкипера. Мяч отскочил к Хаверцу, который ударом с отскоком от перекладины поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда, зафиксированного в самом начале всей этой комбинации домашней команды.



"Челси" определенно прибавил перед перерывом и в итоге дожал соперника до ухода в раздевалку. Стерлинг совершенно промахнулся по мячу, после паса назад от Бена Чилуэлла, однако тут же совершил отбор, ускользнул от опекуна и поразил ворота — 1:0.



Второй тайм начался с того, что Чилуэлл, простреливая с левого фланга, попал в руку Мариуса Вольфа. Сначала рефери не назначил пенальти, но после обращения к VAR все же решился. Хаверц с 11-метровой отметки пробил в штангу, но игроки раньше времени вбежали в штрафную, поэтому Кай получил второй шанс и уже не промахнулся — 2:0.



"Боруссия" пошла большими силами вперед и подвергла "Челси" определенному давлению, однако Кепа и его защитники действовали надежно.



На 76-й минуте "синие" подловили соперника на контратаке, и Стерлинг позволил появившемуся на замену Конору Галлахеру завести мяч в пустые ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Натиск "Боруссии" в концовке был довольно жалким — скорее, гости могли пропустить еще, но хозяева не пользовались своими контратаками.



"Челси" не показал ничего выдающегося, но по итогам двух матчей оказался лучшей из двух барахлящих команд.



"Челси" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1



Голы: Стерлинг 43, Хаверц 53 (пен).



"Челси": Аррисабалага, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Ковачич (Пулишич 83), Фернандес (Закариа 87), Чилуэлл, Стерлинг (Лофтус-Чик 83), Хаверц, Фелиш (Галлахер 67).



"Боруссия Дортмунд": Майер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Байно-Гиттенс 64), Беллингем, Брандт (Рейна 5), Ройс, Алле (Мален 77).



Предупреждения: Аррисабалага, Фернандес, Чилуэлл, Кукурелья — Зюле, Вольф, Беллингем.