Фернандеш рискует упустить капитанскую повязку МЮ

Поражение 7:0 от "Ливерпуля" может поставить крест на надеждах полузащитника Бруну Фернандеша стать основным капитаном "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сейчас основным капитаном "Юнайтед" является Харри Магуайр, однако английский защитник является редким гостем на поле в этом сезоне Премьер-Лиги и вполне может покинуть клуб грядущим летом.



Высока вероятность, что в следующем сезоне у "красных дьяволов" будет новый сезон, и Фернандеш считался одним из главных кандидатов на эту роль.



Но в минувшее воскресенье все изменилось. "Юнайтед" сокрушительно уступил на "Энфилде", а 28-летний португалец, который примерил повязку в этом сезоне, привел в ярость экспертов и фанатов своими выходками во втором тайме.



Фернандеш отметился парой откровенных симуляций, толкнул лайнсмена в спину и — предположительно — попросил тренерский штаб о замене. А когда матч закончился, Бруну сразу устремился в подтрибунный тоннель, только после окрика Рафаэля Варана поаплодировав выездным болельщикам.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, многие в "Юнайтед" — включая игроков — испытывают раздражение от поведения Фернандеша и сомневаются, что Бруну обладает правильными атрибутами для роли капитана.



Теперь Фернандеш рискует оказаться позади Давида Де Хеа, Каземиро и упомянутого Варана, которые тоже претендуют на капитанскую повязку "Юнайтед".