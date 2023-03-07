Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ваут Вегхорст объяснил, почему дотронулся до таблички "This is Anfield" на стадионе "Ливерпуля".

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел унизительное поражение 7:0 на "Энфилде", а вышедший в стартовом составе Вегхорст совершенно себя не проявил.



Однако Вегхорст разозлил фанатов "Юнайтед" не только своей игрой, но и тем, что прикоснулся к легендарной табличке в подтрибунном тоннеле — обычно этот ритуал выполняют игроки "Ливерпуля", но никак не соперники.



Возмущение фанатов было настолько велико, что Вегхорст был вынужден это прокомментировать. Оказывается, Ваут коснулся таблички только для того, чтобы этого не сделал защитник "Ливерпуля" и его партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк.



"Обычно я никогда не реагирую на медийные темы, но в данном случае стоит это сделать, потому что удивительные фанаты "Юнайтед" важны для меня. Я просто хочу прояснить распространяемое видео".



"По национальной команде я знаю, что Виргил всегда касается этой таблички, и я попытался помешать ему сделать это, чтобы подразнить его перед матчем".



"Будучи ребенком, я всегда поддерживал "Твенте", а теперь я горжусь тем, что являюсь игроком "Манчестер Юнайтед", и в моей преданности этому невероятному клубу никогда нельзя усомниться".



"Воскресенье было ужасным днем для всех нас. В следующие недели мы приложим все усилия, чтобы исправить это. Мы реабилитируемся вместе и достигнем наших целей на этот сезон!" — говорится в заявлении Вегхорста.



Добавим, после своего перехода в "Юнайтед" из "Бернли" на правах аренды в январе Вегхорст забил лишь один гол в 14 матчах, пока не отличившись за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.