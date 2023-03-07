"Ньюкасл" вступил в борьбу за Маунта

"Ньюкасл" вступил в борьбу за полузащитника "Челси" и сборной Англии Мейсона Маунта.

Ранее днем издание The Athletic сообщило, что "Челси" продаст Маунта грядущим летом, если так и не сможет договориться со своим воспитанником о продлении истекающего в 2024 году контракта.



Главным претендентом на Маунта считается "Ливерпуль". Пресса даже утверждала, что мерсисайдский клуб уверен в приобретении 24-летнего англичанина.



Однако теперь, если верить Daily Mail, появился еще один серьезный претендент на Маунта в лице "Ньюкасла", поддерживаемого своими могущественными владельцами из Саудовской Аравии.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет совершить ряд знаковых приобретений грядущим летом, однако правила финансового фейр-плей являются сдерживающим фактором. Возможность заполучить игрока с истекающим через год контрактом видится "сорокам" крайне заманчивой.



Помимо "Ливерпуля" и "Ньюкасла", интерес к Маунту также приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусу".