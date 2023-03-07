"Челси" определил двух кандидатов на замену Поттеру
Владельцы "Челси" определили двух тренеров, кандидатуры которых они рассмотрят в случае расставания с Грэмом Поттером.
Несмотря на удручающие результаты, Поттер сохраняет поддержку владельцев "Челси". Боссы лондонского клуба делают скидку на эпидемию травм и обилие новичков.
Вместе с тем очевидно, что бесконечно это продолжаться не может, особенно если от Поттера отвернутся фанаты и игроки. Признаки того, что это началось, уже имеются.
Как утверждает The Independent, в случае расставания с Поттером "Челси" присмотрится к бывшему рулевому "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и возглавляющему "Брайтон" Роберто Де Дзерби.
Примечательно, что именно Де Дзерби сменил в "Брайтоне" Поттера, когда тот ушел тренировать "Челси" в сентябре.
07.03.2023 21:00
Просмотров: 1774
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
это Буэли точно умный? или дядины деньги тратит..
(ответить)
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
(ответить)
УХХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий