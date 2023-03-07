"Челси" определил двух кандидатов на замену Поттеру

Грэм Поттер Владельцы "Челси" определили двух тренеров, кандидатуры которых они рассмотрят в случае расставания с Грэмом Поттером.

Несмотря на удручающие результаты, Поттер сохраняет поддержку владельцев "Челси". Боссы лондонского клуба делают скидку на эпидемию травм и обилие новичков.

Вместе с тем очевидно, что бесконечно это продолжаться не может, особенно если от Поттера отвернутся фанаты и игроки. Признаки того, что это началось, уже имеются.

Как утверждает The Independent, в случае расставания с Поттером "Челси" присмотрится к бывшему рулевому "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и возглавляющему "Брайтон" Роберто Де Дзерби.

Примечательно, что именно Де Дзерби сменил в "Брайтоне" Поттера, когда тот ушел тренировать "Челси" в сентябре.


Метки Брайтон, Де Дзерби, Поттер, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2023 21:00

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  1. true-manc 07.03.2023 21:48 # true-manc
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  2. h22o 07.03.2023 21:36 # h22o
    это Буэли точно умный? или дядины деньги тратит..

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  3. ganinilyha 07.03.2023 21:06 # ganinilyha
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  4. felix-the-cat 07.03.2023 21:03 # felix-the-cat
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