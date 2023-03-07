"Челси" определил двух кандидатов на замену Поттеру

Владельцы "Челси" определили двух тренеров, кандидатуры которых они рассмотрят в случае расставания с Грэмом Поттером.

Несмотря на удручающие результаты, Поттер сохраняет поддержку владельцев "Челси". Боссы лондонского клуба делают скидку на эпидемию травм и обилие новичков.



Вместе с тем очевидно, что бесконечно это продолжаться не может, особенно если от Поттера отвернутся фанаты и игроки. Признаки того, что это началось, уже имеются.



Как утверждает The Independent, в случае расставания с Поттером "Челси" присмотрится к бывшему рулевому "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и возглавляющему "Брайтон" Роберто Де Дзерби.



Примечательно, что именно Де Дзерби сменил в "Брайтоне" Поттера, когда тот ушел тренировать "Челси" в сентябре.