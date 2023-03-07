Славен Билич уволен из "Уотфорда"

Клуб Чемпиошипа "Уотфорд" уволил своего главного тренера Славена Билича, который не продержался и шести месяцев.

Терпение владельцев "Уотфорда" лопнуло послед домашнего матча против "Престона" в минувшую субботу (0:0). Этот результат оставил "шершней" всего с одной победой в восьми последних матча Чемпионшипа.



Отставание "Уотфорда" от зоны плей-офф возросло до четырех очков, поэтому боссы клуба поспешили вмешаться и указали на дверь Биличу, чей контракт был рассчитан до конца следующего сезона.



Экс-наставник "Вест Хэма" и "Вест Бромвича" возглавил "Уотфорд" только в сентябре, но с тех пор выиграл 10 из своих 26 матчей, после Рождества набрав лишь 14 очков из 36 возможных.



По информации Sky Sports, бывший рулевой "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер уже согласился возглавить "Уотфорд" на остаток этого сезона.