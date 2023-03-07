Маунт отказался от нового контракта с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю.

В данный момент Маунт остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера, зарабатывая 80,000 фунтов в неделю. Этот контракт Мейсон подписал еще летом 2019, вернувшись из аренды в "Дерби".

Как сообщает The Athletic, в конце концов "Челси" предложил Маунту новую сделку с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю, которые получает защитник и партнер Мейсона по сборной Англии Рис Джеймс.

Однако Маунт ответил отказом. Также у сторон остаются разногласия насчет имиджевых прав, бонусов и срока контракта. Но слухи о том, что 24-летний англичанин требует себе зарплату в 300,000 фунтов в неделю, не соответствуют действительности.

В данный момент переговоры сторон поставлены на паузу и будут возобновлены после окончания сезона. "Челси" не хочет рисковать потерей Маунта бесплатно в 2024 году, поэтому продаст своего воспитанника грядущим летом, если компромисс не будет достигнут.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2023 19:00

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  1. lampard78 07.03.2023 19:14 # lampard78
    Видимо, он здраво оценивает перспективы "Челси" под руководством Боэли и его любимого Поттера. То есть даже если Боэли и уволит когда-нибудь эту рыжую бестолочь, то нет абсолютно никаких гарантий, что он не пригласит на его место какого-нибудь Поттера 2.0.

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  2. ganinilyha 07.03.2023 19:09 # ganinilyha
    Я бы согласился и на 250 000 рублей в месяц

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  3. quickelf 07.03.2023 19:08 # quickelf
    250к ему никто больше не начислит! Лучше бы остался, плюс новый тренер, которого назначат летом, на новый уровень его выведет!

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  4. redwhitegun 07.03.2023 19:07 # redwhitegun
    А не пошел бы он накуй м?) Какие 300к...

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  5. yela 07.03.2023 19:06 # yela
    Пошел нахуй

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  6. superperez101 07.03.2023 19:04 # superperez101
    пацан хочет в нормальный клуб

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