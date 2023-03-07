Маунт отказался от нового контракта с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю.
В данный момент Маунт остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера, зарабатывая 80,000 фунтов в неделю. Этот контракт Мейсон подписал еще летом 2019, вернувшись из аренды в "Дерби".
Как сообщает The Athletic, в конце концов "Челси" предложил Маунту новую сделку с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю, которые получает защитник и партнер Мейсона по сборной Англии Рис Джеймс.
Однако Маунт ответил отказом. Также у сторон остаются разногласия насчет имиджевых прав, бонусов и срока контракта. Но слухи о том, что 24-летний англичанин требует себе зарплату в 300,000 фунтов в неделю, не соответствуют действительности.
В данный момент переговоры сторон поставлены на паузу и будут возобновлены после окончания сезона. "Челси" не хочет рисковать потерей Маунта бесплатно в 2024 году, поэтому продаст своего воспитанника грядущим летом, если компромисс не будет достигнут.
07.03.2023 19:00
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Видимо, он здраво оценивает перспективы "Челси" под руководством Боэли и его любимого Поттера. То есть даже если Боэли и уволит когда-нибудь эту рыжую бестолочь, то нет абсолютно никаких гарантий, что он не пригласит на его место какого-нибудь Поттера 2.0.
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Я бы согласился и на 250 000 рублей в месяц
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250к ему никто больше не начислит! Лучше бы остался, плюс новый тренер, которого назначат летом, на новый уровень его выведет!
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А не пошел бы он накуй м?) Какие 300к...
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Пошел нахуй
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пацан хочет в нормальный клуб
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