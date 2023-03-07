Маунт отказался от нового контракта с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю.

В данный момент Маунт остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера, зарабатывая 80,000 фунтов в неделю. Этот контракт Мейсон подписал еще летом 2019, вернувшись из аренды в "Дерби".



Как сообщает The Athletic, в конце концов "Челси" предложил Маунту новую сделку с зарплатой в районе 250,000 фунтов в неделю, которые получает защитник и партнер Мейсона по сборной Англии Рис Джеймс.



Однако Маунт ответил отказом. Также у сторон остаются разногласия насчет имиджевых прав, бонусов и срока контракта. Но слухи о том, что 24-летний англичанин требует себе зарплату в 300,000 фунтов в неделю, не соответствуют действительности.



В данный момент переговоры сторон поставлены на паузу и будут возобновлены после окончания сезона. "Челси" не хочет рисковать потерей Маунта бесплатно в 2024 году, поэтому продаст своего воспитанника грядущим летом, если компромисс не будет достигнут.