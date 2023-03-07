Конте: "Хотел вернуться после матча против "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что доктора помешали ему вернуться к работе раньше.

В минувший уикенд Конте прилетел из Италии, где восстанавливался после операции по удалению желчного пузыря, и сразу отправился на тренировочную базу "Тоттенхэма".



В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" Конте рассказал о своем самочувствии и о том, как непросто ему было управлять командой дистанционно.



"Если честно, я хотел вернуться после матча против "Шеффилд Юнайтед" (когда "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии), но доктор остановил меня и сказал: "Ты должен слушать нас и подождать еще два дня". Поэтому я вернулся в воскресенье, в преддверии матча против "Милана".



"Я хотел вернуться раньше, но я должен уважать своего доктора и докторов "Тоттенхэма", потому что они очень переживали после первого матча с "Миланом". Поэтому я вернулся только в воскресенье".



"Повторюсь, теперь я в порядке. И вчера я попытался провести тренировку. Я полон энергии и хочу передать свою энергию игрокам на этот важный матч".



"Да, вчера был позитивный день, и я чувствую себя очень, очень хорошо. Вы знаете, насколько мне важно работать со своими игроками, быть всем вместе и готовиться со своим штабом к матчу".



"Находясь на расстоянии, я пытался оставаться в тесном контакте со своим штабом и игроками по видеосвязи. Но вы хорошо знаете, что личное присутствие — это совершенно другое. Совершенно другое. Я должен поблагодарить весь штаб, они отлично потрудились. Игрокам было непросто остаться на три недели без своего тренера. Я знаю это".



"Теперь я вернулся, я очень счастлив, и нас ждет важный матч. Это ключевой матч для нас, потому что я хочу выйти в следующий раунд. Мы постараемся сделать это, и поэтому я надеюсь ощутить удивительную атмосферу на нашем стадионе".



"Много раз наши фанаты придавали нам импульс для преодоления сложной ситуации. Мы играем против команды, которая стала чемпионом в Италии в прошлом сезоне. Речь об очень хорошей команде", — цитирует Конте Football.London.