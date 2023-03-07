Генри заявил, что "Ливерпуль" будет "разумно инвестировать" летом

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что его клуб будет тратить деньги ответственным образом в летнее трансферное окно.

Этот сезон складывается непросто для "Ливерпуля", отчетливо показав, что команда Юргена Клоппа нуждается в перестройке, особенно в центральной зоне.



Однако Генри спешит поумерить ожидания насчет летней трансферной кампании — "красные" не собираются сорить деньгами.



"Мы продолжаем развивать "Ливерпуль" ответственным образом. Мы видели много футбольных клубов, включая "Ливерпуль" прежде, шедших неустойчивыми путями".



"Мы уделяем и продолжим уделять внимание тому, чтобы разумно инвестировать на трансферном рынке, и мы по-прежнему невероятно гордимся своей командой", — сообщил Генри Liverpool Echo.