Генри заявил, что "Ливерпуль" будет "разумно инвестировать" летом
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что его клуб будет тратить деньги ответственным образом в летнее трансферное окно.
Этот сезон складывается непросто для "Ливерпуля", отчетливо показав, что команда Юргена Клоппа нуждается в перестройке, особенно в центральной зоне.
Однако Генри спешит поумерить ожидания насчет летней трансферной кампании — "красные" не собираются сорить деньгами.
"Мы продолжаем развивать "Ливерпуль" ответственным образом. Мы видели много футбольных клубов, включая "Ливерпуль" прежде, шедших неустойчивыми путями".
"Мы уделяем и продолжим уделять внимание тому, чтобы разумно инвестировать на трансферном рынке, и мы по-прежнему невероятно гордимся своей командой", — сообщил Генри Liverpool Echo.
07.03.2023 17:00
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Альфа владельцы Сити - покупают любого игрока в мире за сколько угодно.
Портовые омежки - пок-пок наберем гавнеца по 20 лямов, пускай Клопп из них лепит сверхуровень.
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очередные безмозглые инвестиции во всякий хлам типо нуньесов будут наверняка. ушел эдвардс и теперь бичуганы портовые обречены на возвращение к своим корням, т.е. в середину таблицы.
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