Генри заявил, что "Ливерпуль" будет "разумно инвестировать" летом

Джон Генри Владелец "Ливерпуля" Джон Генри заявил, что его клуб будет тратить деньги ответственным образом в летнее трансферное окно.

Этот сезон складывается непросто для "Ливерпуля", отчетливо показав, что команда Юргена Клоппа нуждается в перестройке, особенно в центральной зоне.

Однако Генри спешит поумерить ожидания насчет летней трансферной кампании — "красные" не собираются сорить деньгами.

"Мы продолжаем развивать "Ливерпуль" ответственным образом. Мы видели много футбольных клубов, включая "Ливерпуль" прежде, шедших неустойчивыми путями".

"Мы уделяем и продолжим уделять внимание тому, чтобы разумно инвестировать на трансферном рынке, и мы по-прежнему невероятно гордимся своей командой", — сообщил Генри Liverpool Echo.


Метки Генри, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2023 17:00

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  1. superglor 07.03.2023 17:27 # superglor
    Альфа владельцы Сити - покупают любого игрока в мире за сколько угодно.

    Портовые омежки - пок-пок наберем гавнеца по 20 лямов, пускай Клопп из них лепит сверхуровень.

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  2. true-manc 07.03.2023 17:26 # true-manc
    очередные безмозглые инвестиции во всякий хлам типо нуньесов будут наверняка. ушел эдвардс и теперь бичуганы портовые обречены на возвращение к своим корням, т.е. в середину таблицы.

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