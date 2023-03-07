"Юнайтед" уверен в приобретении Кейна

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом — при одном условии.

Совсем недавно Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен. Харри установил ряд других индивидуальных достижений, но кое-чего его карьере по-прежнему не хватает.



Речь, конечно же, о трофеях, которых у Кейна попросту нет. И грядущим летом будет подходящий момент, чтобы это исправить, потому что у Харри останется только один год по действующему контракту со "шпорами".



Как утверждает The Sun, решающим фактором, который подтолкнет "Тоттенхэм" к продаже Кейна, может стать непопадание в Лигу Чемпионов — и это выглядит вполне реальным, учитывая форму догоняющего "шпор" в таблице "Ливерпуля".



По информации издания, "Юнайтед" уже установил контакт с лагерем Кейна через посредников, и позитивный отклик со стороны 29-летнего капитана сборной Англии воодушевляет "красных дьяволов".



В данный момент у "Юнайтед" появилась уверенность в приобретении Кейна, если "Тоттенхэм" не сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.