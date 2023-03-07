УЕФА возместит фанатам "Ливерпуля" стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов

УЕФА принял решение возместить всем фанатам "Ливерпуля" стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом году.

Напомним, финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" на "Стад де Франс" 28 мая начался с задержкой в 36 минут, что стало следствием того хаоса, который творился на подступах к стадиону в столице Франции.



Из-за плохой организации УЕФА допустил образование столпотворений, а французская полиция заперла часть фанатов и применила слезоточивый газ.



Изначально УЕФА и французские власти пытались переложить вину на самих болельщиков, однако независимое расследование выявило целый каталог организационных проблем. При этом "Ливерпуль" с самого начала был на стороне своих фанатов.



Как сообщает BBC, в итоге УЕФА пошел на попятную и решил возместить стоимость все 19,618 билетов, выделенных для фанатов "Ливерпуля". Их стоимость составляла от 59.40 до 585.70 фунтов за место.