УЕФА возместит фанатам "Ливерпуля" стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов

Фанаты Ливерпуля УЕФА принял решение возместить всем фанатам "Ливерпуля" стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом году.

Напомним, финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" на "Стад де Франс" 28 мая начался с задержкой в 36 минут, что стало следствием того хаоса, который творился на подступах к стадиону в столице Франции.

Из-за плохой организации УЕФА допустил образование столпотворений, а французская полиция заперла часть фанатов и применила слезоточивый газ.

Изначально УЕФА и французские власти пытались переложить вину на самих болельщиков, однако независимое расследование выявило целый каталог организационных проблем. При этом "Ливерпуль" с самого начала был на стороне своих фанатов.

Как сообщает BBC, в итоге УЕФА пошел на попятную и решил возместить стоимость все 19,618 билетов, выделенных для фанатов "Ливерпуля". Их стоимость составляла от 59.40 до 585.70 фунтов за место.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2023 15:00

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