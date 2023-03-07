Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

"Резня" на "Энфилде", чемпионский характер "Арсенала" и долгожданная победа "Челси" на "Стэмфорд Бридж" — 26-й тур первенства Англии получился очень эмоциональным и немного историческим. Вашему вниманию — традиционные итоги уикенда Премьер-Лиге.





"Юнайтед" провел худший тайм в истории клуба



Перед очередным всеанглийским дерби между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" все говорило в пользу гостей. Они не проигрывали с середины января, включились в чемпионскую гонку, выбили из Лиги Европы "Барселону", выиграли совсем недавно Кубок Лиги и прошли "Вест Хэм" в Кубке Англии. У МЮ был Маркус Рэшфорд, набравший великолепную форму, умело управляющий игрой команды в центре поля Каземиро и все показатели оптимальной формы.



"Ливерпуль" же совсем недавно пережил историческое унижение в матче с "Реалом", потерял все шансы на трофейный сезон, и совсем не факт, что сумеет сыграть в Лиге Чемпионов в следующей кампании. Но Фортуне было угодно, чтобы "красные" пережили за две недели свой худший и лучший опыт сезона, ярко продемонстрировав две крайности своей нынешней нестабильности.



По первому тайму, выигранному "Ливерпулем" "на флажке" благодаря голу Коди Гакпо, сложно было представить, каким кошмаром завершится этот матч для Давида Де Хеа и "Юнайтед". Но ударное начало второго тайма со стороны "Ливерпуля" и неожиданная, позорная флегматичность "красных дьяволов" после двух пропущенных голов, привели к какому-то фантасмагорическому счету, поверить в возможность которого до игры было сложнее, чем в потенциальную высадку инопланетян на "Энфилде".



Идеальный день для нового трио форвардов "Ливерпуля"



Одной из причин неудачного для "Ливерпуля" сезона называют тот факт, что с уходом Мане и потерей оптимальной формы Роберто Фирмино распалось легендарное трио нападающих команды Юргена Клоппа, адекватной замены которому до сих пор не наблюдалось.



Но сам Роберто Фирмино, объявививший на неделе, что не будет продлевать контракт и уйдет летом, завершил идеальный день новой тройки нападающих "красных". Дубли Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо указывали на то, что Юрген Клопп нашел свою следующую звездную линию форвардов, а затем появилась уходящая легенда, завершившая все это аккуратным завершением и фирменной улыбкой.



Ни один из новичков, ни Диогу Жота, не являются равноценной заменой тому, что Фирмино и Садио Мане когда-то привнесли в "Ливерпуль", но скорость Гакпо, а также хаотичный элемент Нуньеса все еще могут дополнить Салаха.



Гакпо прибыл в "Ливерпуль" в январе как игрок, незнакомый с игрой в центре, но в воскресенье его признали наследником Фирмино. Салах, новый рекордсмен "Ливерпуля" по количеству голов в Премьер-Лиге, был в своей лучшей форме, досаждал "Юнайтед" даже во время трудного первого тайма своей команды. Он остается все так же невероятно опасным игроком, которого почти невозможно остановить в его лучший день.



У "Арсенала" есть внутренние ресурсы и чемпионский характер



"Арсенал" добыл еще одну волевую победу, в которой все могли увидеть наличие у "канониров" характера, часто именуемого чемпионским. Также тот факт, что решающий гол забил вышедший на замену Рис Нелсон, причем — своей "слабой" ногой, говорит о том, что "Арсеналу" немного сопутствует удача, а у команды Микеля Артеты есть внутренние резервы для успешной чемпионской гонки.



Когда в декабре получил травму Габриэль Жезус, казалось, что чемпионские амбиции лондонцев завянут. Но Эдди Нкетиа смог проявить свои лучшие качества, а когда он немного затих, появился Леандро Троссард. Теперь же пришло время проявить себя Нелсону, который поставил победную точку в ярчайшем поединке с "Борнмутом".



"Арсеналу" было очень сложно со сражающейся за выживание командой Гари О'Нила. "Канониры" допустили ряд ошибок в обороне, традиционно поздно вошли в игру по-настоящему, но когда команда Артеты, наконец, проснулась, мы увидели настоящее шоу в стиле лучших времен "Юнайтед" сэра Алекса и его Fergie Time. Даже такая, казалось бы, второстепенная фигура, как Нельсон, способна приносить пользу "Арсеналу" в чемпионской гонке. "Арсенал" создает себе проблемы, но героически их преодолевает, продолжая удерживать лидерство и демонстрировать признаки зарождающегося класса и чемпионского характера.



"Челси", наконец, выиграл, но выглядел все так же неубедительно



Когда "Челси" побеждал в последний раз перед игрой с "Лидсом" в середине января в матче с "Кристал Пэлас", их единственный гол был забит после стандартного положения. Точно так же удалось обыграть и "павлинов", а между этими двумя победами поместились шесть матчей, в которых команда Грэма Поттера забила всего один гол и набрала три очка.



В конечном счете, Поттер все еще не вывел команду из кризиса — хотя и были некоторые положительные признаки против "Лидса", вряд ли они были убедительными. "Челси" неплохо начал матч, но очень быстро побледнел в атаке. И даже после того, как удалось забить благодаря индивидуальному классу игроков, у "синих" был очень непростой отрезок в концовке, когда "Лидс" мог сравнять счет.



Возможно, эта победа и станет началом возрождения команды под руководством Поттера, все же впереди у "Челси" четыре домашних матчах из пяти следующих в календаре. Но "синим" все так же не хватает сыграннности, стабильности даже на протяжении одной отдельно взятого поединка, умения вести игру и создавать голевые моменты.



Игра без нападающих пошла "Эвертону" на пользу



Всем хорошо известна приверженность Шона Дайча игре с двумя нападающими и схеме 4-4-2, от которой он редко отходил в "Бернли", применяя ротацию форвардов, которых у него всегда было достаточно для поддержания конкуренции. Но в "Эвертоне" Дайч столкнулся с ситуацией, когда Доминик Калверт-Левин травмирован, а Мопе и Симмс не готовы быть эффективным решением проблем в атаке, поэтому он решил сыграть без нападающих вовсе.



"Эвертон" играл с Демараем Греем, формально располагавшимся выше всех на "Сити Граунд", а Абдулай Дукуре и Амаду Онана по очереди поддерживали его. В результате "Эвертон" впервые в этом сезоне забил дважды в первом тайме и нанес 10 ударов по воротам, что для нынешних "ирисок" — солидная статистика.



"Эвертон" также превзошел "Форест" по xG — Дуайт Макнил и Алекс Ивоби выглядели опасными на флангах, но у них было достаточно сил в полузащите, чтобы сохранить определенный контроль, несмотря на страстную игру "Форест" во втором тайме. Победа ускользнула от них, но есть основания полагать, что "Эвертон" находится на восходящей траектории.



Мудрость Уолкотта может помочь "Саутгемптону" в сложный момент



В матче против "Лестера" Тео Уолкотт очень хорошо сыграл на правом фланге атаки "Саутгемптона", покинув поле чуть позже часа под громкие аплодисменты домашних болельщиков. Именно прострел Уолкотта привел к пенальти в ворота "лис", который не реализовал Джеймс Уорд-Проуз.



После того, как Карлос Алькарас забил победный гол в первом тайме, воспитанник академии "святых", поигравший тут еще с Деннисом Уайзом, которому сейчас 56 лет, умело руководил контригрой команды.



Контракт Уолкотта истекает этим летом, и с ноября он не выходил в стартовом составе в матчах Премьер-Лиги, но остается очень важным членом команды, стараясь поддерживать молодых игроков. Сейчас Тео способен провести на поле не больше часа, но его опыт может оказаться решающим в борьбе за выживание, которую ведут "святые" вместе с основным козырем — стандартами Уорд-Проуза, чья редкая осечка в этой игре не стала губительной для "Саутгемптона".



"Брентфорд" готов побороться за место в еврокубках



"Брентфорд" не знает поражений в чемпионате с октября и в понедельник сумел переиграть другое открытие сезона — "Фулхэм", намекнув, что готов побороться за попадание в топ-7, гарантирующие участие в еврокубках. За этот период "Брентфорд" сумел обыграть "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", совсем не давно не уступил "Арсеналу" и особенно хорошо смотрится в домашних матчах, где способен диктовать свои условия даже сильным соперникам.



Тот факт, что "пчелы" рано или поздно потеряют своего лидера атак Айвена Тоуни, играет против них в конкуренции с "Брайтоном", "Фулхэмом" и "Ньюкаслом", но команда Томаса Франка в игре против "дачников" показала, что у нее есть разнообразие в атаке, которое поможет справиться с потерей бомбардира.



Впереди у "Брентфорда" ряд матчей с командами, сражающимися за выживание и текущая форма "пчел" выглядит убедительнее последних выступлений "Ньюкасла", который находится уже на расстоянии трех очков от команды Франка. Претендентов на места в топ-7 в этом сезоне много и тут не стоит списывать со счетов никого, вплоть до "Астон Виллы", но "Брентфорд" в этой компании смотрится солиднее многих.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru