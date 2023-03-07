Шейх Джассим — фаворит на покупку "Юнайтед"
Катарский шейх Джассим является фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Напомним, на днях стало известно, что процесс продажи "Юнайтед" перешел в новую фазу — фазу очных встреч потенциальных покупателей и инвестиционным банков Raine Group, представляющим интересы Глэйзеров.
Предполагается, что в следующий раунд вышли шейх Джассим, богатейших человек Британии сэр Джим Рэтклифф, а также неизвестная третья сторона.
Как сообщает Goal, в данный момент предложение шейха Джассима размером в 4.44 млрд. фунтов рассматривается как наиболее предпочтительное.
Шейх Джассим намерен купить "Юнайтед" полностью, избавить клуб от долга, обновить инфраструктуру и продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке.
07.03.2023 13:00
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неизвестная сторона - это какой дачник из под Питера?
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