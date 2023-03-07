Шейх Джассим — фаворит на покупку "Юнайтед"

Катарский шейх Джассим является фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Напомним, на днях стало известно, что процесс продажи "Юнайтед" перешел в новую фазу — фазу очных встреч потенциальных покупателей и инвестиционным банков Raine Group, представляющим интересы Глэйзеров.



Предполагается, что в следующий раунд вышли шейх Джассим, богатейших человек Британии сэр Джим Рэтклифф, а также неизвестная третья сторона.



Как сообщает Goal, в данный момент предложение шейха Джассима размером в 4.44 млрд. фунтов рассматривается как наиболее предпочтительное.



Шейх Джассим намерен купить "Юнайтед" полностью, избавить клуб от долга, обновить инфраструктуру и продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке.