Паркер: "Идеальное время, чтобы уволить Поттера"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что сейчас идеальное время для "Челси", чтобы уволить своего главного тренера Грэма Поттера.

Несмотря на победу 1:0 над "Лидсом" в минувший уикенд, Поттер остается под колоссальным давлением, которое может только увеличиться, если во вторник вечером "Челси" не удастся совершить камбэк против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов.



По мнению Паркера, приход нового тренера помог бы "Челси" взбодриться, однако Пол считает, что экс-рулевой "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино, насчет которого спекулирует пресса, не годится для "синих".



"Во-первых, я должен сказать, что любому тренеру было бы крайне просто возглавить "Челси" сейчас и начать с чистого листа. Потому что, что бы ни случилось, он получит остаток сезона и летнее трансферное окно без давления на своих плечах".



"Поэтому, если честно, это было бы идеальное время уволить Грэма Поттера. Новому тренеру было бы нечего терять, и это хорошая вещь".



"Я видел, что Почеттино называется целью "Челси" в случае увольнения Поттера, и это абсолютно лишено смысла. Он бы не подошел "Челси", — цитирует Паркера Daily Express.