Фердинанд — о 7:0 на "Энфилде": "Это была резня"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "резней" поражение "красных дьяволов" от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье.

Уступая только один мяч к перерыву воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде", во втором тайме "Юнайтед" совсем развалился и в итоге проиграл 7:0.



Фердинанд лишь надеется, что это поражение не нарушит ту уверенную поступить, которую команда Эрика Тен Хага демонстрировала в предыдущие недели. Теперь Рио ждет от "дьяволов" правильной реакции.



"Нас разнесли в щепки. Это была резня, абсолютная резня на "Энфилде". Только так это можно назвать. Игрокам будет стыдно".



"Тен Хаг... Будь я на его месте, команда бы почувствовала, что я расстроен, но одна из главных вещей заключается в том, чтобы теперь не позволить этому испортить ваш сезон. Завтра вы вернетесь к работе, посмотрите, что пошло не так, а затем выйдете против "Саутгемптона" на "Олд Траффорд".



"Убедитесь, что вы дадите фанатам повод покричать после этого позора на "Энфилде". Сядьте и прочувствуйте, насколько стыдно и плохо это было", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.