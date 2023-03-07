Тирни будет стоить "Ньюкаслу" свыше 30 млн. фунтов

"Ньюкаслу" придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить крайнего защитника "Арсенала" Кирана Тирни грядущим летом.

С приходом Александра Зинченко из "Манчестер Сити" прошлым летом Тирни перестал проходить в стартовый состав "Арсенала", хотя в ранний период Микеля Артеты как главного тренера "канониров" Киран был одним из ключевых игроков.



Как сообщает The Telegraph, "Арсенал" пока не принял решение насчет Тирни, но если "канониры" согласятся отпустить Кирана, то постараются выручить за него ощутимо больше тех 25 млн. фунтов, за которые шотландец покупался у "Селтика" летом 2019.



По информации издания, укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "Ньюкасла" на ближайшее трансферное окно, и в качестве своей цели номер один главный тренер "сорок" Эдди Хау рассматривает как раз Тирни.



Однако после окончания этого сезона у Тирни останется еще три года по контракту, поэтому "Арсенал" полностью контролирует ситуацию и готов заставить "Ньюкасл" заплатить свыше 30 млн. фунтов за 25-летнего шотландца.