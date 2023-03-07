Поттер не будет форсировать возвращение Канте

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не будет форсировать возвращение полузащитника Нголо Канте на футбольное поле.

Канте не играет за "Челси" с августа, а в октябре перенес операцию на задней поверхности бедра. К счастью, сейчас этот кошмарный период остался для Нголо позади.



Перед матчем Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" Поттер подтвердил, что Канте провел уже две полноценные тренировки, однако это совсем не означает, что 31-летний француз готов играть.



"Случай Нголо — сложный. Он долго отсутствовал. Он возобновил полноценные тренировки, но вопрос в том, как ему набрать форму, необходимую для игры в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге".



"Ему нужно время в общей группе, чтобы полноценно потренироваться, а нам нужно дать ему игровые минуты".



"Момент, когда он сможет играть все 90 минут, ничуть не близок, но тот факт, что он уже тренируется с нами и становится ближе, вызывает восторг у каждого", — цитирует Поттера The Independent.